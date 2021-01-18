В Бологовское ракетное соединение поступила машина дистанционного разминирования МДР "Листва"

ЦАМТО, 15 января. В Бологовское ракетное соединение РВСН в Тверской области поступила машина дистанционного разминирования МДР "Листва".

Машина предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, при этом выводятся из строя и блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии. Мины и фугасы электроника "Листвы" способна обнаружить на дистанции до 100 м.

Машина создавалась специально для Ракетных войск стратегического назначения и доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским, Тагильским и Тейковским ракетными соединениями, оснащенными ПГРК "Ярс".

Расчеты МДР "Листва" оснащаются новейшими комплектами разминирования. Используемые расчетом костюмы обладают улучшенными защитными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами, так как при их создании использовались особо прочные материалы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.