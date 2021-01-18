Правительство Индии одобрило закупку легких боевых самолетов LCA "Теджас" версии Mk.1A

ЦАМТО, 15 января. Как сообщило Минобороны Индии, 13 января на заседании Комитета правительства по безопасности была одобрена закупка 73 легких боевых самолетов LCA "Теджас" Mk.1A и 10 УТС LCA "Теджас" Mk.1.

Заседание было проведено под председательством премьер-министра Нарендры Моди.

Общая стоимость приобретения самолетов составляет 456,96 млрд. индийских рупий (6,24 млрд. долл.). Также одобрено проектирования и развитие необходимой инфраструктуры, стоимость которой оценивается в 12 млрд. рупий (164,3 млн. долл.).

Как заявлено, это первая закупка Минобороны Индии боевых самолетов в категории "Покупай (спроектированное, разработанное и изготовленное в Индии)" с национальным содержанием на уровне 50%. Ожидается, что к моменту завершения программы доля компонентов национального производства достигнет 60%.

Одобренное Кабинетом министров развитие в рамках проекта инфраструктуры ВВС Индии позволит выполнять ремонт и обслуживание самолетов непосредственно на авиабазах, что сократит сроки обслуживания критически важных систем и повысит доступность самолетов.

По заявлению министерства, легкий боевой самолет Mk.1A представляет собой современный истребитель поколения 4+, спроектированный, разработанный и произведенный ОПК Индии. Самолет оснащен РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, ракетами, которые могут поражать цели за пределами прямой видимости (BVR), комплектом средств радиоэлектронного противодействия, системой дозаправки в воздухе.

"Теджас" Mk.1A будет оснащаться турбовентиляторным двигателем General Electric F404-GE-IN20 с тягой 80-85 кН. При весе 6500 кг вариант Mk.1A будет примерно на 1000 кг легче, чем Mk.1, а его внутренние системы модифицируются для облегчения обслуживания.

Как сообщал ЦАМТО, проект создания самолета LCA начался с целью замены истребителей МиГ-21 в 1983 году. Работы велись Агентством авиационных разработок (ADA), компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Советом по научным и промышленным разработкам (CSIR), Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), ВВС Индии, а также рядом других организаций. По различным причинам программа существенно отстала от первоначально установленного графика. Первый полет опытный образец совершил 4 января 2001 года. Первый сверхзвуковой полет состоялся в августе 2003 года.

Самолет достиг состояния "начальной готовности к боевому применению-1" (IOC-I) 10 января 2011 года. Первый легкий истребитель "Теджас" Mk.1 в конфигурации полной готовности к боевому применению FOC (Full Operational Capability) ВВС Индии получили только в мае 2020 года.

Министерство обороны Индии одобрило закупку 83 LCA в усовершенствованном варианте Mk.1A в марте 2020 года. Версия LCA Mk.1A все еще находится в стадии разработки. Как ожидается, летные испытаний самолета будут завершены к 2022 году, после чего планируется начать его производство.