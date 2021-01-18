Войти
ЦАМТО

Правительство Индии одобрило закупку легких боевых самолетов LCA "Теджас" версии Mk.1A

544
0
0
Tejas_Mk_1
Самолет Tejas Mk.1.
Источник изображения: defenseindustrydaily.com

ЦАМТО, 15 января. Как сообщило Минобороны Индии, 13 января на заседании Комитета правительства по безопасности была одобрена закупка 73 легких боевых самолетов LCA "Теджас" Mk.1A и 10 УТС LCA "Теджас" Mk.1.

Заседание было проведено под председательством премьер-министра Нарендры Моди.

Общая стоимость приобретения самолетов составляет 456,96 млрд. индийских рупий (6,24 млрд. долл.). Также одобрено проектирования и развитие необходимой инфраструктуры, стоимость которой оценивается в 12 млрд. рупий (164,3 млн. долл.).

Как заявлено, это первая закупка Минобороны Индии боевых самолетов в категории "Покупай (спроектированное, разработанное и изготовленное в Индии)" с национальным содержанием на уровне 50%. Ожидается, что к моменту завершения программы доля компонентов национального производства достигнет 60%.

Одобренное Кабинетом министров развитие в рамках проекта инфраструктуры ВВС Индии позволит выполнять ремонт и обслуживание самолетов непосредственно на авиабазах, что сократит сроки обслуживания критически важных систем и повысит доступность самолетов.

По заявлению министерства, легкий боевой самолет Mk.1A представляет собой современный истребитель поколения 4+, спроектированный, разработанный и произведенный ОПК Индии. Самолет оснащен РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, ракетами, которые могут поражать цели за пределами прямой видимости (BVR), комплектом средств радиоэлектронного противодействия, системой дозаправки в воздухе.

"Теджас" Mk.1A будет оснащаться турбовентиляторным двигателем General Electric F404-GE-IN20 с тягой 80-85 кН. При весе 6500 кг вариант Mk.1A будет примерно на 1000 кг легче, чем Mk.1, а его внутренние системы модифицируются для облегчения обслуживания.

Как сообщал ЦАМТО, проект создания самолета LCA начался с целью замены истребителей МиГ-21 в 1983 году. Работы велись Агентством авиационных разработок (ADA), компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Советом по научным и промышленным разработкам (CSIR), Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), ВВС Индии, а также рядом других организаций. По различным причинам программа существенно отстала от первоначально установленного графика. Первый полет опытный образец совершил 4 января 2001 года. Первый сверхзвуковой полет состоялся в августе 2003 года.

Самолет достиг состояния "начальной готовности к боевому применению-1" (IOC-I) 10 января 2011 года. Первый легкий истребитель "Теджас" Mk.1 в конфигурации полной готовности к боевому применению FOC (Full Operational Capability) ВВС Индии получили только в мае 2020 года.

Министерство обороны Индии одобрило закупку 83 LCA в усовершенствованном варианте Mk.1A в марте 2020 года. Версия LCA Mk.1A все еще находится в стадии разработки. Как ожидается, летные испытаний самолета будут завершены к 2022 году, после чего планируется начать его производство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
МиГ-21
Компании
DRDO
General Electric
HAL
Проекты
2020-й год
Похожие новости
17.07.2020
Нью-Дели покупает «МиГи» и «Су» для противостояния Пекину
23.04.2013
МО Индии приостановило реализацию проекта истребителя пятого поколения AMCA для ускорения доработки LCA «Теджас»
13.02.2013
ВВС Индии на пути модернизации
24.02.2009
Aero India 2009
16.02.2009
HAL начинает разработку легких боевых самолетов "Теджас" версии Mk.2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи