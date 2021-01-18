Операторы научных рот пополнят технополис "ЭРА"

Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.

ЦАМТО, 15 января. Из Воронежа и подмосковного Красногорска для прохождения дальнейшей службы в научных ротах Военного инновационного технополиса "ЭРА" 14 января было отправлено 80 военнослужащих по призыву.

Молодые ученые из двух научных рот 15 января прибудут в Анапу, где в ближайшее время приступят к исследованиям по перспективным научным направлениям, которые проводятся в технополисе.

Ранее операторы научной роты проходили службу в ВУНЦ ВВС "ВВА" (г.Воронеж) и занимались прикладными научными исследованиями в области развития и применения Военно-воздушных сил. Их коллеги из красногорского подразделения, в свою очередь, решали проблемы автоматизации и информатизации космических систем и космических комплексов.

Ожидается, что во второй декаде января в технополис прибудут еще 40 военнослужащих – операторов научной роты, дислоцированной в Сергиевом Посаде.

Таким образом, в 2021 году количество научных рот возрастет с пяти до восьми, а общее количество операторов увеличится с 200 до 320 человек.

Передислокация трех научных рот позволит обеспечить проведение разработок по перспективным направлениям исследований технополиса и повысит их эффективность.

Координацию деятельности Военного инновационного технополиса "ЭРА" осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.