"Ростех": экипировка "Сотник" на основе полиэтиленового волокна превзойдет по защите любой бронежилет

ЦАМТО, 15 января. Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".

Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно, отметили в корпорации, рассматривается в качестве основы для экипировки третьего поколения "Сотник", которую планируется создать на замену "Ратнику".

"Благодаря новым материалам комплект экипировки "Сотник" получит рекордно малый вес и возможность подгонки под анатомические особенности бойца. В результате защита не будет сковывать движения и позволит взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий. При этом экипировка будет иметь повышенную защищенность в сравнении с существующими типами бронежилетов", – сообщили "РИА Новости" в госкорпорации.

В перспективе "Сотник" не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 м/с, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты. "Мы рассчитываем получить такой эффект за счет применения специальных амортизирующих средств", – пояснили в корпорации.

Как сообщил в ноябре прошлого года "РИА Новости" директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Сотник" будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее "Ратника". Экипировка, отмечал Б.Оздоев, может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.

Кроме того, как отмечает агентство, рассматривается возможность включения в состав "Сотника" активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями. Как отметил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов, специалисты госкорпорации сейчас работают над источниками питания для экзоскелета.