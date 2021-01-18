В ФСО России сменится директор: Дмитрий Кочнев переходит в ФСБ

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев в ближайшее время покинет свой пост. Об этом "Российской газете" сообщили несколько источников в спецслужбе. По их словам, заявление об уходе уже написано, а врид (временно исполняющим дела) директора ФСО уже назначен первый замдиректора ФСО Олег Климентьев.

Собеседники "РГ" рассказали, что ни с какими скандалами кадровые перестановки не связаны. Дмитрий Кочнев просто переходит на работу в ФСБ России.

Что же касается нового директора ФСО России, то, по словам источников "РГ", им вероятнее всего будет назначен нынешний 56-летний руководитель службы безопасности президента РФ (замдиректора ФСО) Алексей Рубежной. К слову, именно он сменил на этом посту в 2016 году Дмитрия Кочнева. То есть, фактически, он повторяет карьерный путь генерала Кочнева.

Об Алексее Рубежном известно не очень много. Он выходец из группы спецназа ФСБ России "Альфа". В настоящее время он также возглавляет высший наблюдательный совет федерации бокса России.

Официальный комментарий о грядущих кадровых перестановках в ФСО "РГ" получить не удалось.

Напомним, Дмитрий Кочнев был назначен директором ФСО России 26 мая 2016 года, сменив на этом посту Евгения Мурова, руководившего спецслужбой целых 16 лет - с мая 2000-го года. Генерал армии Муров подал в отставку по собственному желанию - из-за достижения предельного возраста для госслужащего (70 лет).

Дмитрий Кочнев в период с 1982 по 1984 год проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР. С 1984 по 2002 год служил в силовых ведомствах СССР, а затем России. В 2002 году Кочнев начал работу в органах государственной охраны Российской Федерации. В 2006 году ему было присвоено звание полковника, а в 2016 году - "генерал-майор".

30 июня 2015 года он был назначен на должность заместителя директора ФСО - начальника Службы безопасности президента РФ.

Иван Дергилев