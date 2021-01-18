Войти
РИА Новости

В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"

546
2
-1
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно, отметили в корпорации, рассматривается в качестве основы для экипировки третьего поколения "Сотник", которую планируется создать на замену "Ратнику".

"Благодаря новым материалам комплект экипировки "Сотник" получит рекордно малый вес и возможность подгонки под анатомические особенности бойца. В результате защита не будет сковывать движения и позволит взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий. При этом экипировка будет иметь повышенную защищенность в сравнении с существующими типами бронежилетов", - рассказали в госкорпорации.

По данным "Ростеха", в перспективе "Сотник" не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 м/с, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты. "Мы рассчитываем получить такой эффект за счет применения специальных амортизирующих средств", - пояснили в корпорации.

Как сообщил в ноябре прошлого года РИА Новости директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Сотник" будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее "Ратника". Экипировка, отмечал Оздоев, может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.

Также рассматривается возможность включения в состав "Сотника" активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями. Как отметил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов, специалисты госкорпорации сейчас работают над источниками питания для экзоскелета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ратник БЭВ
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
AI
Робот
Похожие новости
18.01.2021
"Ростех": экипировка "Сотник" на основе полиэтиленового волокна превзойдет по защите любой бронежилет
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
25.02.2019
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
14.11.2018
Китайские роботы рассекречены
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
2 комментария
№1
18.01.2021 11:19
Цитата, q
Бекхан Оздоев, ... Сергей Чемезов,
Они то тут при чём? С боку припёка...
Вот кто СИБЗ разрабатывает. А если на оружии такого толкового человека не нашлось, то и получаем тюнингованный АК74 под руководством того же Чемезова.
-3
Сообщить
№2
18.01.2021 16:04
Ув.тов.Чемезов С.В. сможет превратить Россию во всемирную фабрику "Сотников", шить будут вручную на "Зонах домашнего ареста" типа верхонки Ходор. Пятая  колонна превратится в выгодных для страны людей, при И.В.Сталине мыли золотишко, нынче будут скорняками шить броники на экспорт, припивая кофе.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи