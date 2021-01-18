В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская экипировка солдата будущего "Сотник" за счет спецматериалов получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно, отметили в корпорации, рассматривается в качестве основы для экипировки третьего поколения "Сотник", которую планируется создать на замену "Ратнику".
По данным "Ростеха", в перспективе "Сотник" не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 м/с, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты. "Мы рассчитываем получить такой эффект за счет применения специальных амортизирующих средств", - пояснили в корпорации.
Как сообщил в ноябре прошлого года РИА Новости директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, "Сотник" будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее "Ратника". Экипировка, отмечал Оздоев, может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.
Также рассматривается возможность включения в состав "Сотника" активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями. Как отметил в декабре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов, специалисты госкорпорации сейчас работают над источниками питания для экзоскелета.