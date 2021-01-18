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«Посейдону» построят комфортабельный дом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сооружение береговой инфраструктуры продлит срок службы новой подводной техники.

Береговая база для ядерных подводных роботов «Посейдон» будет готова летом 2022 года. К этому времени закончат строительство инфраструктуры для обслуживания и хранения этого нового стратегического оружия сдерживания. 

Испытания его первого носителя уже близятся к завершению. Заблаговременное создание базы позволит продлить срок службы данной техники, отмечают эксперты.

Для «Посейдонов» строится база по хранению и обслуживанию, склады и мастерские, где их будут готовить к боевым дежурствам и пускам. Согласно техническому заданию на выполнение работ, они должны быть завершены и сданы Министерству обороны в июне 2022 года. К этому времени запланировано закончить и благоустройство территории.

Оборонное ведомство пока не сообщает, где будут базироваться подводные лодки, вооруженные морским роботизированным комплексом с ядерным двигателем «Посейдон». 

В конце прошлого года Минобороны заявило об успешном продвижении работ над комплексом. Экипаж первой субмарины-носителя уже начал практическое освоение нового оружия, пишут «Известия».

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