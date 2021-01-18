Помешать работе ГРУ: США усилили экспортный контроль

США ужесточили контроль за технологиями для защиты от ГРУ
Американские технологии не должны использоваться ГРУ, а также разведками Китая, Венесуэлы, Кубы и Ирана, поэтому США ужесточили контроль за сотрудничеством с этими странами в ряде сфер. Эти меры «воспрепятствуют использованию разведывательным бюро Китая и России технологий США для поддержки шпионажа, сбора разведданных», уверены в Вашингтоне.
Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США заявило об ужесточении контроля за технологической сферой с целью предотвратить возможную поддержку американскими физическими и юридическим лицами военных разведок России, Китая, Венесуэлы, Кубы и Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
BIS также усиливает контроль за данной сферой, чтобы помешать поддержке программ оружия массового уничтожения (ОМУ), включая совершенствование систем доставки оружия и строительство производственных объектов.
«Мы не можем позволить иностранным военно-разведывательным организациям наших противников в Китае, Кубе, России, Венесуэле, Иране и других странах, поддерживающих террористов, использовать американские технологии или услуги США для поддержки своей дестабилизирующей деятельности», - сказал министр торговли Уилбур Росс.
По его словам, эти меры «воспрепятствуют использованию разведывательным бюро Китая и ГРУ РФ технологий и служб США для поддержки шпионажа, сбора разведданных и другой деятельности, идущей вразрез с интересами нацбезопасности США».
«Сегодняшние важные новшества в работе системы экспортного контроля США позволяют укрепить нашу национальную безопасность», - заверил глава американского ведомства.
По данным BIS нововведения затронули Управление военной разведки (DIM) и Управление военной контрразведки (CIM) Кубы, Китайское разведывательное управление Объединенного штаба, Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC-IO) и Управление разведки Артеш (J2).
Также, изменения в законодательстве повлияют на Главное разведывательное бюро Северной Кореи (RGB), Главное управление Генштаба Минобороны России (бывшее ГРУ), Службу военной разведки Сирии и Главное управление военной контрразведки Венесуэлы (DGCIM).
Тремя неделями ранее Министерство торговли США опубликовало на своем сайте список из 103 компаний - 45 российских и 58 китайских, - против которых вводятся санкции.
В список попали и ведомства - Администрация президента России, Служба внешней разведки, Минобороны, Специальный летный отряд «Россия», судмедцентр главного управления МВД по Нижегородской области, а также компании «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «МиГ», «Туполев», «Казанский вертолетный завод», «Каменск-Уральский металлургический завод», РКЦ «Прогресс», НПО «Сплав», НПО «Высокоточные системы», «Промтех-Дубна», судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и другие.
Для таких структур создаются особые правила экспортного администрирования по определенным товарам для экспорта, реэкспорта или передачи американских товаров.
«Этот акт устанавливает новый процесс маркировки военных пользователей, чтобы помочь экспортерам в проверке своих контрагентов», - сказал по этому поводу Уилбур Росс.
По его словам, министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы «с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ».
В документе также сообщалось, что для сотрудничества с включенным в список MEU организаций экспортерам, реэкспортерам и любым компаниям, осуществляющим трансферт товаров, потребуется лицензия Минобороны. Правительство США определило, что эти организации создают «неприемлемый риск» использования американских технологий.
За несколько дней до этого помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер предупредил в ходе телефонного брифинга, что государства, которые приобретают системы вооружений у России и Китая, рискуют оказаться под санкциями со стороны США.
«Существует закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и он, конечно же, может применяться. Системы, платформы или технологии Москвы или Пекина не могут взаимодействовать с нашими системами и не соответствуют условиям взаимодействия наших партнеров с США в области безопасности», - обратил внимание Купер.
Андрей Ермолов