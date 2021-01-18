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Газета.ru

Помешать работе ГРУ: США усилили экспортный контроль

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Источник изображения: gazeta.ru

США ужесточили контроль за технологиями для защиты от ГРУ

Американские технологии не должны использоваться ГРУ, а также разведками Китая, Венесуэлы, Кубы и Ирана, поэтому США ужесточили контроль за сотрудничеством с этими странами в ряде сфер. Эти меры «воспрепятствуют использованию разведывательным бюро Китая и России технологий США для поддержки шпионажа, сбора разведданных», уверены в Вашингтоне.

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США заявило об ужесточении контроля за технологической сферой с целью предотвратить возможную поддержку американскими физическими и юридическим лицами военных разведок России, Китая, Венесуэлы, Кубы и Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

BIS также усиливает контроль за данной сферой, чтобы помешать поддержке программ оружия массового уничтожения (ОМУ), включая совершенствование систем доставки оружия и строительство производственных объектов.

«Мы не можем позволить иностранным военно-разведывательным организациям наших противников в Китае, Кубе, России, Венесуэле, Иране и других странах, поддерживающих террористов, использовать американские технологии или услуги США для поддержки своей дестабилизирующей деятельности», - сказал министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, эти меры «воспрепятствуют использованию разведывательным бюро Китая и ГРУ РФ технологий и служб США для поддержки шпионажа, сбора разведданных и другой деятельности, идущей вразрез с интересами нацбезопасности США».

«Сегодняшние важные новшества в работе системы экспортного контроля США позволяют укрепить нашу национальную безопасность», - заверил глава американского ведомства.

Также сейчас BIS пересматривает меры контроля за сферами химического и биологического оружия, производством ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Изменения вступят в силу 16 марта 2021 года.

По данным BIS нововведения затронули Управление военной разведки (DIM) и Управление военной контрразведки (CIM) Кубы, Китайское разведывательное управление Объединенного штаба, Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана (IRGC-IO) и Управление разведки Артеш (J2).

Также, изменения в законодательстве повлияют на Главное разведывательное бюро Северной Кореи (RGB), Главное управление Генштаба Минобороны России (бывшее ГРУ), Службу военной разведки Сирии и Главное управление военной контрразведки Венесуэлы (DGCIM).

Тремя неделями ранее Министерство торговли США опубликовало на своем сайте список из 103 компаний - 45 российских и 58 китайских, - против которых вводятся санкции.

В список попали и ведомства - Администрация президента России, Служба внешней разведки, Минобороны, Специальный летный отряд «Россия», судмедцентр главного управления МВД по Нижегородской области, а также компании «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «МиГ», «Туполев», «Казанский вертолетный завод», «Каменск-Уральский металлургический завод», РКЦ «Прогресс», НПО «Сплав», НПО «Высокоточные системы», «Промтех-Дубна», судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и другие.

В документе бюро промышленности и безопасности американского Минторга отмечалось, что правительство США присвоило этим организациям статус поставщиков «конечной продукции для военных» (MEU).

Для таких структур создаются особые правила экспортного администрирования по определенным товарам для экспорта, реэкспорта или передачи американских товаров.

«Этот акт устанавливает новый процесс маркировки военных пользователей, чтобы помочь экспортерам в проверке своих контрагентов», - сказал по этому поводу Уилбур Росс.

По его словам, министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы «с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ».

В документе также сообщалось, что для сотрудничества с включенным в список MEU организаций экспортерам, реэкспортерам и любым компаниям, осуществляющим трансферт товаров, потребуется лицензия Минобороны. Правительство США определило, что эти организации создают «неприемлемый риск» использования американских технологий.

За несколько дней до этого помощник американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер предупредил в ходе телефонного брифинга, что государства, которые приобретают системы вооружений у России и Китая, рискуют оказаться под санкциями со стороны США.

«Существует закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и он, конечно же, может применяться. Системы, платформы или технологии Москвы или Пекина не могут взаимодействовать с нашими системами и не соответствуют условиям взаимодействия наших партнеров с США в области безопасности», - обратил внимание Купер.


Андрей Ермолов

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