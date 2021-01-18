В Сети появились изображения первого уничтоженного азербайджанского Т-90С

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанская армия применила сто основных боевых танков Т-90С.

До недавнего времени не было точных данных о количестве потерянных боевых машин данного типа. В самом начале боевых действий армянской стороне удалось захватить два таких танка. Об их дальнейшей судьбе ничего не известно, но военные эксперты делали предположения что их, по всей видимости, просто подорвали. Возможности эвакуировать танки при полном контроле неба противником не было.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В четверг в Сети появились фотографии одного уничтоженного "девяностого". Возможно, на ней запечатлен как раз один из захваченных танков, о которых упоминалось выше.

В то же время не исключено, что речь идет о новой, ранее не известной и, соответственно, не учтенной потере.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Видно, что танк полностью разрушен детонацией боекомплекта и не подлежит восстановлению.

Дмитрий Лемешко