Дальневосточные угрозы

Потенциальные противники противны по-разному

В № 46 «НВО» от 17.12.20 напечатана интересная и информативная статья Александра Храмчихина «Готов ли Восточный округ стоять насмерть». Увы, она содержит и несколько спорных моментов. Так, возможность конфликтов РФ с Японией и КНР рассматривается вне контекста международной обстановки. А о применении ядерного оружия говорится коротко и неясно. С атомного оружия я и начну.

Ограниченное применение

Ядерный апокалипсис, то есть нанесение термоядерных ударов по городам противника, маловероятен. А вот теорию и детальные планы локальной ядерной войны США разрабатывают еще с 1950 года. Советские же вожди и маршалы помалкивали или вообще отрицали возможность локальной ядерной войны.

На самом деле возможность ведения локальной ядерной войны является гарантией суверенитета и территориальной неприкосновенности целого ряда стран. Возможности применения тактических ядерных боеприпасов поистине необозримы.

Рассмотрим элементарный пример. Над островом Врангеля либо над пустыней в районе китайского озера Лобнор на высоте 30 км летит разведчик со скоростью М=3. Сбить его ракетой с обычной БЧ проблематично.

Зато уничтожение с помощью ядерной БЧ в 1,5 килотонны над своей территорией не нарушает ни одного международного договора и не может стать причиной войны. Разумеется, если вероятный противник не ждет повода для нападения: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать…» При этом радиационный фон в эпицентре взрыва будет на уровне фона в Москве у метро «Сокол» в советские времена.

Японские аппетиты

Рассмотрим вероятного противника Восточного округа ‒­ Японию. Официально Страна восходящего солнца претендует лишь на три больших острова ‒ Кунашир, Итуруп и Шикотан – и несколько малых. Там сейчас проживают 14 тыс. человек.

При передаче островов Японии Россия теряет огромную экономическую зону с богатейшими рыбными запасами и полезными ископаемыми. На островах будут размещены американские базы, контролирующие удобный проход в Охотское море.

Об этом у нас написано много, но умалчивается то, что севернее Итурупа находится четвертый по величине остров Курильской гряды ‒ совершенно безлюдный Уруп. Замечу, что на нем с 1794 по 1875 год находилась фактория Российско-Американской компании. В 1854 году фактория была обстреляна, а затем захвачена англо-французской эскадрой.

В советское время на Урупе у поселка Компанейский находилась 25-я погранзастава. А у поселка Кастронум ‒ аэрологическая станция и пост ПВО, оснащенный РЛС П-14. Кроме того, на острове функционировал построенный еще японцами аэродром. В советское время была возведена система дотов с башнями танков ИС-3 и Т-10. В 1990 году все это было брошено, и сейчас остров абсолютно безлюден.

Ныне безлюдны также все остальные малые и большие острова Северо-Курильской гряды аж до острова Парамушир у берегов Камчатки. Раньше на многих островах были погранзаставы, посты ПВО, системы береговой обороны, а на Симушире ‒ даже база подводных лодок. Сейчас на 840-километровой цепи островов нет ни одного солдата и ни одного жителя.

Если японцы получат три населенных острова, то для захвата прочих безлюдных островов не потребуется ни армии, ни флота. Туда просто направится флотилия катеров, яхт и рыболовных сейнеров, и тысячи японцев начнут осваивать Северо-Курильскую гряду.

В случае внезапного массированного нападения японцев на ЮКО российские силы смогут продержаться, по моей оценке, лишь пару дней. Но в этом случае они хотя бы могут сопротивляться. Между тем ни Храмчихин, ни другие авторы ничего не говорят о «фолклендском варианте» захвата Курил.

Битвы патриотов

От ближайшего аргентинского порта до Фолклендских островов ‒ 1800 км. Однако в 1982 году несколько сот аргентинских рабочих высадились с гражданских судов на островах и подняли там аргентинский флаг. Небольшой британский гарнизон начал выдворять их. Тогда на острове «для защиты рабочих» высадились регулярные аргентинские войска.

Остров Кунашир отделен от Хоккайдо проливом длиной 74 км и шириной от 24 до 43 км. Предположим, что сотни японских катеров, сейнеров и прочих посудин высадят на ЮКО несколько тысяч японских «патриотов», желающих увидеть могилы своих предков. Ну, пять, ну, десять плавсредств наши пограничники остановят. А остальные?

Открыть огонь на поражение ‒ это как минимум десятки убитых. Через несколько минут СМИ Японии, США и ЕС начнут обвинять «русских варваров» в геноциде мирных японцев. Ну а японский флот просто обязан будет прийти на помощь «гибнущим патриотам».

Дай бог, чтобы я ошибся, но при таком варианте российские войска стрелять не будут и «патриоты» без боя займут острова.

Что делать? Для отражения «фолклендского варианта» достаточно сформировать на ЮКО из местных жителей примерно 500 «народных дружинников». Ну, а если называть кошку кошкой, то следует создать на финский манер «шюцкор», вооруженный АКМ и ДШК. В качестве плавсредств можно использовать уже имеющиеся рыболовные сейнеры и катера.

При приближении судов с «патриотами» ‒ таран, абордаж, удары баграми. При сопротивлении японцев, а оно неизбежно, открывается огонь на поражение.

Урок столетней давности

Замечу, я не изобретаю велосипеда. С началом войны 1904 года сотни вооруженных японских браконьеров высадились на Охотском и Тихоокеанском побережьях Камчатки. Хищнически ловили рыбу, били зверя, грабили в поселке рыбаков и охотников. А отставной лейтенант Гудзи собрал из японцев, живших на Курилах, отряд в 150 человек при двух пушках и высадился с четырех шхун на побережье Камчатки. Обнаглевший Гудзи начал прибивать к деревьям доски с надписями, что Камчатка ‒ территория Японии.

Камчатку охраняла всего сотня казаков. Надежды на них не было никакой. Собрались охотники ‒ русские и камчадалы ‒ всего человек 300. Разбились на отряды и начали охоту на японцев. В разных местах набили свыше тысячи бандитов, захватили две пушки вместе с бравым лейтенантом Гудзи.

Естественно, «русский шюцкор» бессилен против армии и флота Страны восходящего солнца. Поэтому Токио следует предупредить, что массированное вторжение на острова приведет к немедленному использованию тактического ядерного оружия. На первом этапе на российской территории и в российских территориальных водах будет уничтожен японский десант. Не угомонятся ‒ будут нанесены удары по военным объектам Японии.

Наличие на Курилах «шюцкора» и готового к немедленному применению тактического ядерного оружия сделает то, что не могли 70 лет сделать наши дипломаты. Кампания за возвращение северных территорий тихо сойдет на нет.

О китайском вопросе

Говоря о Китае, Храмчихин тоже допускает неточности. Так, по его мнению, «ни по одному важнейшему для Москвы геополитическому вопросу Пекин ее не поддерживает». Наивно ожидать, что КНР в обозримом будущем признает воссоединение Крыма с Россией. И тут дело не в любви к киевским бандеровцам, а в Тайване, Синьцзяне и Тибете.

Безусловно, у КНР и РФ есть серьезные противоречия в Монголии, Казахстане и ряде стран Средней Азии. КНР и РФ ‒ непримиримые конкуренты на рынке вооружения. При этом КНР продает по демпинговым ценам слегка модернизированные образцы российского вооружения.

Однако все вышесказанное ‒ совсем не повод для вооруженного конфликта.

США и Япония являются главной угрозой для России и Китая. Два года назад США вышли из договора об ограничении ракет средней дальности. А еще раньше у них начались работы по созданию таких ракет с дальностью от 500 до 5500 км. В США проведены многие десятки пусков новых ракет. Потрачены десятки миллиардов долларов. Зачем? Чтобы просто попугать Россию и Китай?

В США размещать ракеты средней дальности глупо. Разве что для стрельбы по Кубе или Венесуэле. В Европе можно, но чревато многими осложнениями. Зато идеальное место для размещения ракет средней дальности ‒ Япония. По этому поводу переговоры между японцами и американцами идут с октября 2019 года.

Размещение ракет средней дальности в Японии ‒ страшная угроза для российского Дальнего Востока и на порядок более страшная для Китая. Почему бы КНР и РФ публично не объявить об ответных мерах? Например, о размещении пары сотен ракет средней дальности для действия по территории Японии?

Почему бы Тихоокеанскому и Китайскому флотам не провести пару учений (одно со спецБЧ, другое ‒ без) по блокаде японских островов? Держу пари, после проведения таких учений фрахт и страховки судов, идущих в Японию, существенно возрастут.

Почему бы наконец не пугнуть США и не отбить охоту размещать ракеты в Японии? Ахиллесовой пятой китайских подводных ядерных сил является отсутствие хорошо защищенных районов боевого патрулирования атомных лодок. Китайские надводные корабли за последние четыре года много раз заходили в российские порты на Черном море и Балтике. А почему бы китайской атомной подводной лодке не зайти с дружественным визитом в Мурманск? Представляю, какая истерика начнется в США!

Серьезные противоречия между РФ и КНР были и будут. Но, на мой взгляд, независимо от них дипломатам следует искать общие линии соприкосновения.

Не пора ли открыть горячую линию между Москвой и Пекином? Почему бы в РФ и КНР не создать два-три центра по обмену информацией о состоянии вооружений, военной деятельности и технологий двойного назначения США и Японии? Причем можно договориться на паритетных условиях, что часть информации, например, с космических аппаратов, будет передаваться в режиме реального времени.

Учет взаимных интересов

Пекину по большому счету плевать на претензии России в Арктике, а Москве ‒ на претензии Пекина на территориальные воды вокруг китайских искусственных островов в южных морях. Почему на официальном уровне не признать эти претензии и не поддерживать друг друга по этим вопросам в дипломатической и военной сферах?

Крайне важен и идеологический момент в российско-китайских отношениях. Наши политики и дипломаты игнорируют менталитет китайского народа. Население Китая прекрасно понимает, что один Мао Цзэдун без помощи Сталина не смог бы в 1949 году создать КНР, и чтет обоих вождей. С другой стороны, ни один русский царь не принес Поднебесной столько зла и горя, как Николай II.

Между тем российские политики и российские СМИ ежедневно поливают помоями Сталина. В Европе им поддакивают, добавляя, что именно Сталин вместе с Гитлером развязали Вторую мировую войну. И Россия наряду с Германией должна платить пострадавшим странам репарации – как деньгами, так и территориями.

Одновременно хорошо проплаченные российские СМИ создают культ святого царя Николая. Уточняю, что РПЦ признало Николая II страстотерпцем за его мученическую кончину, а не за сомнительные достижения его царствования.

Ложь о Сталине и Николае II разжигает страсти в России во время пандемии и в преддверии думских выборов. Китайцы показали нам хороший пример. Они не скрывают ошибок Мао и официально объявили, что «он не прав на 30%, а на 70% прав». Почему бы и нам не принять нечто вроде китайской формулы?

Давно пора объяснить россиянам, зачем Николай II в 1895 году начал строить КВЖД через китайскую территорию вместо того, чтобы протянуть железную дорогу во Владивосток по своей территории вдоль Амура (что, кстати, и было сделано в 1908‒1916 годах). Представим себе на секунду, что кайзер Вильгельм II подкупил русского министра и начал строить экстерриториальную германскую железную дорогу в Персию (ПВЖД) через всю Россию.

Кстати, поляки в 1939 году предпочли войну предложению Гитлера построить экстерриториальную железную дорогу через Польшу в Восточную Пруссию.

Зачем России потребовался Порт-Артур? И почему русский флот с 1905 по 2020 год успешно базируется во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском?

Сколько десятков тысяч китайцев погибли в ходе русской оккупации Маньчжурии и при взятии Пекина генералом Линевичем в 1900 году? Замечу, что сам Николай II уже в следующем 1901 году догадался, что «это не есть хорошо», и запретил издавать статьи и книги на тему китайской войны 1900 года. Это коснулось даже узкотехнических изданий, как, например, «Действия Сунгарийской флотилии в 1900 году».

Не надо никого приукрашивать или очернять. Достаточно сказать правду и перестать отравлять отношения между двумя великими народами и вносить раздор среди россиян.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.