«Жнецы» прилетели. На этот раз в Румынию

Дроны из охотников на террористов могут превратиться в охотников на ракеты

Американские крылатые «хищники» – сначала разведывательно-ударные беспилотники MQ-1 «Предейтор» (Predator, в переводе с английского – «Хищник»), а теперь и MQ-9 «Рипер» (Reaper; в переводе – «Жнец», то есть «собиратель душ») – постепенно захватывают все новые ареалы обитания в Восточной Европе, в самой непосредственной близости от границ России. Начав с «гостевых визитов» в целый ряд стран этого региона, боевые дроны уже получили постоянную прописку в Польше и Румынии. И появление их где-то еще – это, как представляется, лишь вопрос времени.

Одной из первых американские разведывательно-ударные дроны приняла Латвия. В августе-сентябре 2015 года пара беспилотников MQ-1 «Предейтор» и около 70 военнослужащих из состава 147-го разведывательного авиакрыла ВВС Национальной гвардии Техаса (приписано к базе Эллингтон Филд, штат Техас) прибыли на военно-воздушную базу ВВС Латвии «Лиелварде» для оценки возможностей подразделения по оперативной переброске на большие расстояния в рамках обеспечения операций НАТО.

Возможно, что выбор на эту авиабазу пал не случайно: в 2007–2014 годах там была проведена капитальная модернизация, в том числе построены современная взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки.

«Это позволит проверить уровень мобильности, технического обслуживания и работу специалистов по организации авиаперевозок, – указывал тогда представитель оперативного отдела штаба Командования ВВС США в Европе и Африке подполковник Кристофер Рекер. – Личный состав должен принимать решение о выборе частотного диапазона, об использовании спутниковой связи, а также о распределении полосы частот».

При этом он особо подчеркивал, что это отнюдь не одноразовый опыт и после утверждения всех процедур этот план-график в последующем может быть использован и для переброски других подразделений. «Мы разработали план использования воздушного пространства, который рассчитан на длительный период, поэтому, если нам нужно будет вернуться, то он будет в нашем распоряжении», – отметил подполковник Рекер.

Впрочем, это была все же разовая акция, а вот на постоянной основе «бесчеловечных» патрульных первой приняла у себя все-таки Польша: 1 марта 2018 года подразделение дронов типа MQ-9 «Рипер» Block V из состава 2-го отряда 52-й группы экспедиционных операций, размещенное на польской 12-й военно-воздушной базе «Мирославец» (Miroslawiec), было объявлено достигшим начальной оперативной готовности, а с 29 мая «Жнецы» приступили и к регулярным полетам.

"Дом" для беспилотников

Авиабаза «Мирославец» расположена в северо-западной части Польши, в Западно-Поморском воеводстве, и приписана к 1-му тактическому авиакрылу Воздушных сил Польши (так с 2004 года официально именуются польские ВВС). Ее главная специализация – обеспечение базирования и строевой эксплуатации беспилотников различного назначения, которые уже находятся в эксплуатации ВС Польши или поступят на вооружение в обозримом будущем. В этой связи в ряде источников «Мирославец» одно время даже называли не иначе как 12-й авиабазой беспилотных летательных аппаратов.

Причем, что интересно, изначально планами военного строительства польских Воздушных сил предусматривалось уже в 2014 году заменить устаревшие истребители-бомбардировщики Су-22М4К и Су-22УМ3К советского производства на новые разведывательно-ударные беспилотники, которые, правда, должны были дислоцироваться не в «Мирославеце», а на 21-й авиабазе тактической авиации в Свидвине (там как раз и базировались «сушки»), где располагается штаб польского 1-го тактического авиакрыла.

Но тут в дело вмешались финансисты: вследствие возникших затруднений с выделением бюджетных средств с избавлением от «советского наследства» тогда решили несколько повременить, а закупку крупной партии дронов – отложить. Ну, а для того, чтобы, видимо, дополнительно обезопасить себя от «коварной Москвы», в Варшаве решили пригласить к себе американских «Жнецов». Благо у тех есть очень богатый опыт с ведением разведки и уничтожением неугодных натовцам «объектов».

Из Румынии «Рипер» с бомбами и ракетами может долететь до Москвы. Фото с сайта www.af.mil

Причем, согласно сделанному в то время представителями американского командования заявлению, полеты «Риперов» с польской базы, проводимые «в полной координации с польским правительством», рассматривались не иначе как «наглядное выражение усилий Соединенных Штатов по укреплению региональной стабильности». Как крупные дроны, способные нести широкий спектр управляемого вооружения, могут укреплять эту самую стабильность, генералы не поясняли. Тем более не сообщали они и о том, что «Риперы» на самом деле не принадлежали ВВС (об этом ниже). Зато было сказано, что на базирование этих дронов в Польше из фондов программы «Инициатива по обеспечению европейской безопасности» было выделено 40 млн долл.

Впрочем, некоторые американские военачальники не скрывали истинных причин размещения беспилотников в Польше. Так, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО и глава Центрального командования ВС США генерал Тод Уолтерс в интервью журналу Air Force Magazine в марте 2019 года сообщил, что это мероприятие позволит «улучшить наше понимание боевого пространства вокруг Польши, а также Прибалтики».

«В этом вся цель – повысить наши возможности по выявлению и предупреждению (опасности), чтобы в случае необходимости мы могли реагировать быстрее, чем когда-либо в прошлом, и размещение MQ-9 позволит сделать это», – подчеркивал тогда генерал Уолтерс, который ранее возглавлял Командование ВВС США в Европе и потому хорошо знает, о чем говорит.

"Бесчеловечный" страж

Что же представляют собой «Риперы»? Они являются дальнейшим развитием семейства американских разведывательных и разведывательно-ударных дронов RQ/MQ-1 «Предейтор» и относятся к классу беспилотников средней высотности и большой продолжительности полета (MALE – Medium-Altitude Long-Endurance). На вооружении ВС США находится около 200 таких аппаратов, а всего будет закуплено до 276 машин, которые останутся в строю до 2030-х годов. Впрочем, возможно, возросшая напряженность в отношениях между Вашингтоном и целым рядом стран мира послужит поводом увеличить закупки MQ-9.

В базовом варианте «Рипер» имеет длину около 11 м, а размах его крыла достигает 20 м. Пустой дрон весит около 2220 кг, тогда как его максимальная взлетная масса может достигать 4760 кг. Силовая установка – один 900-сильный двигатель, работающий на толкающий воздушный винт и позволяющий беспилотнику разгоняться в воздухе до 480–482 км/ч. Беспилотник может «висеть» в воздухе до 27 часов, а его модернизированный вариант, MQ-9 «Рипер» ER (ER – Extended Range, то есть «увеличенная дальность»), может находиться в воздухе уже до 42 часов.

«Жнец» способен совершать полет на дальность почти 2000 км, неся на борту около 1700 кг полезной нагрузки, включая размещаемые на семи узлах внешней подвески средства поражения: управляемые ракеты семейства AGM-114 «Хеллфайр» (Hellfire – «Адский огонь» или «Адское пламя (пекло)»), управляемые авиабомбы семейства GBU-12 «Пэйвуэй II» (Paveway II) с лазерным наведением и/или корректируемые авиабомбы семейства GBU-38 JDAM. Задачи же по разведке и наблюдению, а также по управлению оружием дроны решают при помощи размещенного на их борту широкого набора современной оптико-электронной и радиоэлектронной аппаратуры.

Наконец, осенью 2020 года в США начались испытания «Рипера» на возможность применения управляемых ракет класса «воздух-воздух» типа AIM-9X «Сайдуиндер» Block 2: сообщалось, что дрон успешно сбил такой ракетой мишень BQM-167, которая имитировала крылатую ракету противника. То есть дроны из охотников за террористами в обозримом будущем могут превратиться в охотников за ракетами!

Генерал-лейтенант Даниэль Петреску выступает на 71-й авиабазе во время получения американских ударных беспилотников. Фото с сайта www.af.mil

Для защиты интересов США и союзников

Следом за Польшей в число партнеров Пентагона записалась и другая страна Восточной Европы: ровно год назад, в январе 2020-го, американские «Риперы» приступили к боевому дежурству на территории Румынии. Правда, в отличие от польского эпизода их службы в этом регионе размещение оснащенного «Собирателями душ» 2-го отряда 52-й группы экспедиционных операций на 71-й военно-воздушной базе ВВС Румынии «Кымпия-Турзий» (Campia Turzii) осуществлялось сугубо на временной основе. Об этом тогда сообщила официальный представитель Командования ВВС США в Европе подполковник Давина Петерман.

«Вне зависимости от того, действуют ли MQ-9 из Польши или Румынии, их миссия остается прежней: обеспечивать разведку, наблюдение и рекогносцировку в целях обеспечения поддержки внешней политики Соединенных Штатов и наших региональных партнеров в сфере безопасности, а также для предоставления ценных данных, необходимых для обеспечения защиты войск США и войск наших международных партнеров», – подчеркнула подполковник Петерман, отметив, что «Риперы» будут задействованы для «поддержки широкого спектра операций на континенте, …включая операции в условиях низких температур и участие в различных учениях».

При этом личный состав 2-го отряда отвечал лишь за техобслуживание «Риперов» и за проведение взлетно-посадочных операций, тогда как непосредственное управление беспилотниками в воздухе осуществлялось боевыми расчетами с наземных станций управления, расположенных территориально на польской авиабазе «Мирославец» (кстати, «Риперы» уже временно перелетали на румынскую базу летом 2019 года, когда на польской авиабазе якобы осуществлялась реконструкция взлетно-посадочной полосы).

Однако наибольший интерес представлял тот факт, что «Риперы», как тогда сообщалось в журнале Air Force Magazine, принадлежали не ВС США, а «контракторам» («подрядчикам»). Да и само подразделение было укомплектовано, судя по всему, также не военнослужащими, а «контракторами». Под названием «контрактор» обычно скрываются либо Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), либо какая-либо из частных военных компаний (ЧВК), нанятая американским правительством – обычно в лице Пентагона – для решения задач безопасности в том или ином регионе планеты, где у Соединенных Штатов имеются какие-то «национальные интересы», требующие «защиты» (от кого их надо защищать, думаю, понятно).

В Трансильванию - навсегда!

Впрочем, со временем американские военные, решив, видимо, что быть «временщиками» ударным дронам – не к лицу, в начале нынешнего года объявили о том, что подразделение «Жнецов» теперь будет дежурить в Румынии на постоянной основе. Об этом 4 января 2021 года было указано в официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте Командования ВВС США в Европе и Африке.

«Передовое размещение наших MQ-9 в этом ключевом стратегическом месте ободрит наших союзников и партнеров, а также послужит сигналом нашим противникам, что мы сможем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу», – приводятся в пресс-релизе слова главы Командования ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффри Харригяна.

Согласно обнародованной информации, на базе «Кымпия-Турзий» будет сформировано новое подразделение «Риперов», которое до момента достижения полной боеготовности будет временно подчиняться 1-му отряду 31-й группы экспедиционных операций. Последняя же, в свою очередь, подчиняется командованию 31-го истребительного авиакрыла ВВС США, размещенному на военно-воздушной базе ВВС Италии «Авиано» (Aviano Air Base).

При этом американскими военными не указывается, сколько конкретно разведывательно-ударных беспилотников этого типа будет размещено в Румынии. Сообщается лишь, что там будет находиться 90 военнослужащих: то есть на этот раз в Румынию прибыло подразделение, оснащенное дронами, принадлежащими ВВС США, и укомплектованное военнослужащими, а не «контракторами».

Зачем же понадобилось американцам размещать свои «Риперы» в Румынии на постоянной основе? Да все просто: согласно заявлению самих же американцев, в этом случае существенно уменьшается подлетное время для действий этих дронов над Балканами и над акваторией Черного моря «в обеспечение операций НАТО». Понятно, что необходимо это отнюдь не для защиты от иранской или северокорейской угрозы.

Однако самое главное, о чем умалчивают американские генералы, связано с той конфигурацией, которую будут иметь дислоцированные в Румынии беспилотники: будут ли они совершать полеты над Балканами и над Черным морем в чисто разведывательном варианте или же они будут нести на борту еще и авиационные средства поражения?

В свое время в отношении «Риперов» из 2-го отряда 52-й группы экспедиционных операций, которые обслуживались «контракторами», утверждалось, что беспилотники не вооружены и решают только задачи разведки и наблюдения. Но на этот раз речь идет уже о дронах, принадлежащих ВВС США и обслуживаемых военнослужащими.

Впрочем, это как раз тот вопрос, который, как водится, всегда просто повисает в воздухе. Хотя в том, что с базы в Трансильвании – регионе, известном поклонникам произведений о графе Дракуле, станут взлетать «Собиратели душ», вооруженные «Адским пламенем», есть даже что-то символичное…

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – журналист, писатель.