Войти
Российская газета

В войсках осваивают новый огнемет и боевую машину поддержки танков

421
0
0
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В полках и дивизиях идет апробация нового арсенала в зимних полевых условиях. Вместе с личным составом испытания морозом проходят и современные боевые машины. Взять, к примеру, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-2 и боевых машин поддержки танков - БМПТ "Терминатор". Количество такой техники в армейских парках постоянно растет.

ТОС-2, которую в войсках ласково называют "Тосочкой", имеет увеличенную дальность стрельбы. По словам министра обороны Сергея Шойгу, "данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях".

"Терминатор" - вообще новый тип военной техники. Его главная задача - выводить из строя все, что может представлять угрозу нашим танкам. Сделанную на базе Т-72 машину вооружили двумя 30-мм пушками, крупнокалиберным пулеметом и противотанковым комплексом "Атака-Т".

Хотя "Терминатора" приняли на вооружение всего два года назад, его огневую мощь успели по достоинству оценить не только наши военные, но и западные эксперты. К примеру, немецкий журнал "Штерн" назвал его "бронемашиной на стероидах" и сравнил с футуристической техникой из фильмов о Терминаторе-Шварценеггере.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
17.10.2013
На рынке вооружений Перу сложилась благоприятная ситуация для продвижения российской ПВН
03.10.2013
Россия: Здравствуй, оружие ("The Financial Times", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи