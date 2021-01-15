DARPA разрабатывает систему ночного видения размером с обычные очки

Очки ночного видения

DARPA инициирует программу по созданию мультиспектральной усовершенствованной системы ночного видения военного назначения – ENVision. В дальнейшем она заменит громоздкие системы ночного видения легкими и удобными очками, напоминающими привычные.

Первые системы ночного видения были разработаны накануне Второй мировой войны, однако начало их использования пришлось на 60-е годы. Несмотря на многочисленные улучшения за прошедшие десятилетия, технология ночного видения все еще далека от совершенства. Основной недостаток этих устройств – большие размеры и вес, при том, что «картинка», которую видит пользователь, до сих пор составляет треть от видимого невооруженным глазом.

Очки ночного видения

В программе ENVision предполагается задействовать новейшие достижения в области фотоники и оптических материалов с целью замены сложной электроники одной плоской линзой. В частности, будет использоваться планарная оптика, новые материалы для обнаружения света и технологии его взаимодействие с веществом. Помимо этого, в процессе реализации программы специалисты рассмотрят возможности использования тонких материалов для прямого перевода фотонов из инфракрасной области спектра в видимую, исключив традиционную систему оптической обработки.