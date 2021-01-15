Новое покрытие защитит электронику при экстремальных температурах.

Исследователи ТГУ из лаборатории химических технологий совместно с сотрудниками ИСЭ СО РАН создали новое защитное покрытие, устойчивое к экстремальным перепадам температур и обладающее высокой химической устойчивостью ко многим растворителям.
Защитное покрытиеможет использоваться для защиты от преждевременной коррозии электрических печатных плат и электронных компонентов, работающих в условиях повышенной влажности и крайне низких температур. В частности, новое покрытие способно повысить надёжность аппаратуры, используемой в Арктике. Проект выполнен при поддержке Научного фонда ТГУ им. Д.И. Менделеева.
Наряду с этим недостатком традиционных подходов является образование внутри покрытия пузырьков воздуха, что также приводит к ухудшению качества покрытия и, в особенности, его электрической прочности. Производство обычно происходит в несколько стадий (нанесение, отверждение) и занимает от нескольких часов до нескольких дней.
По словам разработчиков, новое покрытие способно защитить электрические печатные платы и электронные компоненты, работающие в агрессивной окружающей среде - при повышенной влажности, перепадах температур и при наличии химически агрессивных веществ. В частности, тестирование показало, что покрытие сохраняет свои функциональные свойства после термоциклирования на воздухе в диапазоне температур от -196°C до +130°C.
Учёные планируют продолжить исследования и расширить области применения нового покрытия. Например, совместная разработка исследователей из ТГУ и ИСЭ перспективна для использования в космическом пространстве для защиты токоведущих частей космических аппаратов.