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Новая российская разработка улучшит «зрение» беспилотного транспорта

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Новая российская разработка улучшит «зрение» беспилотного транспорта
Новая российская разработка улучшит «зрение» беспилотного транспорта.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Первый российский микроэлектронный трансивер, обеспечивающий работу "зрения" у автопилотируемых систем, разработали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). По их словам, применение нового элемента, отличающегося компактностью и простотой, ускорит внедрение полностью автономного безопасного транспорта.

Системы технического зрения, использующие анализ радио- и оптических сигналов, позволяют сегодня автопилотируемому транспорту и другим автономным системам ощущать окружение почти так же хорошо, как человек, сообщили ученые университета. Ключевым приемо-передающим элементом таких систем является так называемый радиотракт - трансивер, или датчик, позволяющий передавать, улавливать и усиливать сигналы. Система из нескольких трансиверов такого рода и образует "зрение" автопилотируемых систем.

Первый отечественный образец современного трансивера такого типа разработали ученые НИЯУ МИФИ. По их словам, новый элемент объединяет на одном кристалле сразу несколько компонентов, что позволит серьезно упростить и удешевить создание новых систем технического зрения. Применение нового элемента, уверены ученые, ускорит практическое внедрение полностью автономных транспортных средств.

"Разработанный трансивер предназначен для радарных систем технического зрения диапазона 24-25 ГГц с частотной модуляцией. Устройство включает в себя радиотрансивер, излучатель и приемник, - объяснил начальник отдела разработки Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ Владимир Клоков. - Наша схема позволит уменьшить размеры радара, что приведет к увеличению количества сенсоров, и, соответственно, как к повышению качества технического зрения, так и к созданию систем помощи водителю нового поколения с обзором в 360 градусов".

Главным преимуществом разработки, по словам ученых, стало повышение уровня интеграции компонентов радара за счет объединения излучателя, приемника и радиочасти на одном кристалле. По основным характеристикам испытанный образец, как отметили создатели, не уступает существующим рыночным аналогам.

Трансивер выполнен на собственной технологической базе НОЦ "Нанотехнологии" НИЯУ МИФИ на техпроцессе GaAs 150 нм.

В перспективе научный коллектив намерен создать трансивер на частотах 75-80 ГГц, который поможет значительно повысить разрешающую способность радаров, а также разработать новые микроэлектронные компоненты с использованием технологий интегральной фотоники, позволяющие совместить в техническом зрении одновременно анализ радио- и оптического сигнала.

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Страны
Россия
Проекты
Наноиндустрия
Фотоника
Ядерный щит
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