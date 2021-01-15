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Военно-промышленный курьер

Минск замахнулся на С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Белоруссии идёт работа по перевооружению ПВО республики.

Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил страны Игорь Голуб.

«Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, второй партии истребителей Су-30СМ. Кроме того, продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и «Панцирь-С», - сказал Голуб.

При этом он добавил, что в текущем году планируется получить на вооружение такие радиолокационные станции, как «Противник-Г» и «Восток».

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Страны
Белоруссия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-35
Противник-ГЕ
С-300
С-400 Триумф
Су-30
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