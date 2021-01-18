Российская система удачно «подсветила» позиции сирийских бандформирований

В Сети опубликован ролик, где впервые показано применение российской системы «Подсветчик» в Сирии против боевиков незаконных вооруженных формирований.

Уникальные кадры демонстрируют эффективное «подсвечивание» объектов противника, в результате чего управляемые боеприпасы точно поражали вражеские цели. В результате применения «Подсветчика» террористы лишились арсеналов, полевых штабов и полевых укрытий.

Впервые российская система была задействована в Сирии в 2017 году, о чем свидетельствуют титры ролика. Судя по тому, что в одних случаях поражалась только живая сила противника, при этом снаряд оставлял аккуратное отверстие в стене здания, а в других - уничтожались целый объекты, российские военные применяли различные типы боеприпасов.

Стоит отметить, что до последнего времени информация о том, что в Сирии использовались новейшая система лазерного целеуказания «Подсветчик» не афишировалась. Очевидно, российские военные решили, что пора раскрыть «полог тайны», продемонстрировав ее возможности, пишет Free News.