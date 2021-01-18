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Российская система удачно «подсветила» позиции сирийских бандформирований

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сети опубликован ролик, где впервые показано применение российской системы «Подсветчик» в Сирии против боевиков незаконных вооруженных формирований.

Уникальные кадры демонстрируют эффективное «подсвечивание» объектов противника, в результате чего управляемые боеприпасы точно поражали вражеские цели. В результате применения «Подсветчика» террористы лишились арсеналов, полевых штабов и полевых укрытий.



Впервые российская система была задействована в Сирии в 2017 году, о чем свидетельствуют титры ролика. Судя по тому, что в одних случаях поражалась только живая сила противника, при этом снаряд оставлял аккуратное отверстие в стене здания, а в других - уничтожались целый объекты, российские военные применяли различные типы боеприпасов.

Стоит отметить, что до последнего времени информация о том, что в Сирии использовались новейшая система лазерного целеуказания «Подсветчик» не афишировалась. Очевидно, российские военные решили, что пора раскрыть «полог тайны», продемонстрировав ее возможности, пишет Free News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
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1 комментарий
№1
18.01.2021 10:37
Цитата, q
российские военные решили, что пора раскрыть «полог тайны», продемонстрировав ее возможности,
Какая убогая пропаганда! Как замполит вам говорю: примитивно-убогая.
Умные люди не "накрывают пологом тайны" то, что давно уже всем известно и у всех имеется. Умные люди такие ролики выкладывают в сеть сразу, практически в режиме реального времени, чтобы давить на психику противника. Например, как делало Минобороны Азербайджана в последней войне в Карабахе. И через несколько дней показало результат такого удара по психике: ролики с брошенным армянами оружием на брошенных позициях, а также армянские подразделения, отходящие демонстративно без оружия и даже без разгрузок, чтобы БЛА это видели и их не трогали.
Вот так надо давить на психику. А не "открывать полог тайны".... Дебилы, прости господи!
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