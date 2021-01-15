Индия расширяет производство истребителя Tejas

Индия вооружится доработанным отечественным истребителем. Вчера, 13 января, портал janes.com сообщил о том, что Кабинет министров одобрил приобретение 83 лёгких истребителей для ВВС Индии.

Одобрение правительства открывает возможности для производства. Новые самолёты будут строиться по улучшенной модификации Mk-1A. Всего заказано 73 одноместных Tejas Mk-1A, а также 10 двухместных учебно-боевых самолётов. Стоимость работ оценивается в $6,24 млрд плюс инвестиции в инфраструктуру в размере $164,3 млн. Поставки рассчитаны до 2026 года.

Истребитель Tejas Mk-1 Источник изображения: indiatimes.com

Запуск в серийное производство состоялся со второй попытки. Ещё в 2016 году сообщалось, что Комиссия по оборонным закупкам Минобороны Индии заказала компании Hindustan Aeronautics постройку 83 истребителей Tejas улучшенной модификации Mk-1A, но тогда производство так и не началось. Только вчера, после серии торгов и доработок, правительство одобрило начало серийного производства.

Программа, запущенная ещё в 1983 году как Light Combat Aircraft (LCA), является типичным «долгостроем». Первый полёт истребителя, позже названного Tejas, состоялся в 2001 году. Первые боевые самолёты поступили на службу в 2016 году.

Tejas разрабатывался для замены советских истребителей МиГ-21, которые состоят на вооружении ВВС Индии с 1963 года. Всего для индийских ВВС планируется построить около 200 истребителей, а также 20 двухместных учебных самолётов. Кроме того, компания Hindustan Aeronautics разрабатывает палубную версию Tejas для ВМС Индии.

Длина истребителя Tejas составляет 13,2 м, размах крыла — 8,2 м, высота — 4,4 м. Пустой самолёт весит 5,5 т, его максимальная взлётная масса составляет 15,5 т. Самолёт вооружён 23-мм двухствольной пушкой ГШ-23 и имеет 8 точек подвески для бомб, ракет и вспомогательного оборудования.