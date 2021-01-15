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РИА Новости

Минобороны не пользуется американскими технологиями, заявил эксперт

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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ужесточение США экспортного контроля над американскими технологиями не повлияет на работу Минобороны РФ и разведслужб страны, так как эти ведомства и так их не использовали, завил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Минторг США заявил о введении нового контроля над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран.

Для поставок будут запрещены все технологии США, подпадающие под правила экспортного контроля, а не только те, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование.

"Российское министерство обороны и российские спецслужбы не используют в своей деятельности какие-либо американские технологии. США резко усиливают контроль за всеми своими технологиями, это их право – данная акция не принесёт американцам каких-либо дивидендов, это чистая политика, не более того", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что объявленные США меры фактически возвращают отношения стран ко временам работы КОКОМ (Координационный комитет по экспортному контролю, существовавшая во время Холодной войны организация, которая контролировал экспорт западных стран в государства "восточного блока").

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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