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Российская газета

ПВО Беларуси перевооружат на С-400

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Зенитные системы С-400
Зенитные системы С-400.
Источник изображения: rg.ru

Вооруженные силы Республики Беларусь готовятся к перевооружению зенитно-ракетных войск на российские комплексы ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".

- Продолжается предконтрактная работа по перевооружению наших дивизионов, вооруженных системами С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", - приводит БЕЛТА слова командуюшего ВВС и ПВО РБ генерал-майора Игоря Голуба.

Также в 2021 году белорусские военные планируют принять на вооружение новые радары "Противник-Г" и "Восток". Заключены контракты на поставку из России второй партии истребителей Су-30СМ, а также многофункциональных ударных вертолетов Ми-35.

После подписания договора на поставку С-400 Беларусь станет четвертым государством-покупателем "Триумфов". Китай и Турция уже получили заказанные комплексы, контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 заключила Индия. Переговоры о поставках зенитных систем ведут Марокко, Ирак и Катар.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С" выполняют при "Триумфах" роль телохранителя: они защищают дальнобойные системы от атаки с воздуха во время боевого дежурства, при перезаряжании и на марше.


Антон Валагин

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Индия
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Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-35
Противник-ГЕ
С-300
С-400 Триумф
Су-30
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4 комментария
№1
15.01.2021 16:18
На какие шиши? Опять за "братские деньги"?
+3
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№2
15.01.2021 16:54
Цитата, gvinpin сообщ. №1
ИМХО вполне оправдано
1. Глубина обороны
2. Укрепление производственных мощностей ВПК
3. Укрепление геополитических связей
0
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№3
16.01.2021 00:10
Цитата, Mihoel 1 сообщ. №2
Их оппозиционный "лидер" не в Москве прячется.
0
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№4
16.01.2021 01:14
Цитата, gvinpin сообщ. №3
Какая связь?
0
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