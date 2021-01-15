ПВО Беларуси перевооружат на С-400

Вооруженные силы Республики Беларусь готовятся к перевооружению зенитно-ракетных войск на российские комплексы ПВО С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".

- Продолжается предконтрактная работа по перевооружению наших дивизионов, вооруженных системами С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", - приводит БЕЛТА слова командуюшего ВВС и ПВО РБ генерал-майора Игоря Голуба.

Также в 2021 году белорусские военные планируют принять на вооружение новые радары "Противник-Г" и "Восток". Заключены контракты на поставку из России второй партии истребителей Су-30СМ, а также многофункциональных ударных вертолетов Ми-35.

После подписания договора на поставку С-400 Беларусь станет четвертым государством-покупателем "Триумфов". Китай и Турция уже получили заказанные комплексы, контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 заключила Индия. Переговоры о поставках зенитных систем ведут Марокко, Ирак и Катар.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С" выполняют при "Триумфах" роль телохранителя: они защищают дальнобойные системы от атаки с воздуха во время боевого дежурства, при перезаряжании и на марше.

Антон Валагин