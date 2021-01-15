Минск заключил контракт на поставку второй партии российских истребителей Су-30СМ

Минск. 14 января. ИНТЕРФАКС - Белоруссия заключила контракты на поставку из России ударных вертолетов Ми-35 и второй партии истребителей Су-30СМ, сообщил журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил республики Игорь Голуб в четверг.

"Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, второй партии истребителей Су-30СМ. Кроме того, продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитных ракетных войск, вооруженных "С-300", на новые комплексы "С-400" и "Панцирь-С", - сказал Голуб. Его цитирует госагентство БелТА.

Командующий добавил, что в этом году планируется получить на вооружение такие радиолокационные станции, как "Противник-Г" и "Восток".

В ноябре 2020 года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил, что Минск рассчитывает приобрести в России в следующем году 4 вертолёта Ми-35. Кроме того, уточнял он, ведомство продолжит закупки самолетов Су-30СМ - в 2021 г. планирует приобрести еще 4.

В четверг проходит совместная подготовка родов войск и специальных войск ВВС и войск ПВО.

"На практике будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами, с учетом опыта ведения современных локальных конфликтов", - говорилось в сообщении на сайте министерства обороны республики.