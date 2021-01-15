Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку систем ПВО С-400

Минск. 14 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны Белоруссии сообщило о подготовке контракта с Россией на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" и комплексов ПВО ближнего действия "Панцирь-С".

"Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно- ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", - заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб, которого цитирует в четверг Минобороны страны.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), способная на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров..

С-400 стоит на вооружении ВКС РФ. Система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Россия поставила С-400 по контракту в Китай и Турцию. В 2021 году должна начаться поставка по контракту С-400 в Индию.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.