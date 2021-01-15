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WarSpot

Британцы присоединятся к «Евротанку»?

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Источник изображения: warspot.ru

Проект создания европейского танка нового поколения может получить ещё одного участника. Вчера, 13 января, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что Великобритания запросила статус наблюдателя программы MGCS.

Программу Main Ground Combat System (MGCS) неофициально называют Eurotank. Её основателями являются Франция и Германия, продолжается поиск новых участников. Статус наблюдателя для Великобритании может стать этапом перед полноценным участием британской промышленности в программе с возможностью закупки перспективных боевых машин для своей армии.

Слайд из презентации нового основного танка MGCS

Источник изображения: armyrecognition.com

Отраслевая группа с участием компаний Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и Rheinmetall находится на ранних концептуальных этапах разработки проекта танка, который заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc примерно к 2035 году. Британцы не имеют программы разработки перспективного танка для замены своих Challenger II, поэтому присматриваются к проектам союзников.

Контракт на разработку нового основного танка был подписан министерствами обороны Франции и Германии ещё в 2012 году, но информация об этом стала достоянием СМИ лишь в мае 2016 года. Проект получил название Main Ground Combat System (основная наземная боевая система) и сокращённо обозначается как MGCS.

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Страны
Великобритания
Германия
Франция
Продукция
Challenger 2
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Rheinmetall
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