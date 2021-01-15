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Факти (Болгария): российский командир обокрал свой корабль

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Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений «Запад-2017»
Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений «Запад-2017».
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Болгарские читатели откликнулись на информацию о краже на российском Балтфлоте двух 13-тонных бронзовых гребных винтов с эсминца «Беспокойный». В причастности к преступлению обвиняют командира корабля. «Видать, у него отец — болгарин», — комментируют читатели «Факти».

Командир российского боевого корабля был пойман на крупной краже, передает российское агентство Интерфакс со ссылкой на данные следствия.

Командир эсминца "Беспокойный", согласно данным следствия, участвовал в краже двух бронзовых гребных винтов. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации. Вскоре расследование по уголовному делу против бывшего командира миноносца должно быть завершено.

Командир вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами украл с корабля 2 бронзовых гребных винта общим весом 26 тонн. Во время преступления корабль был на ремонте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники заменили украденные винты похожими, но из металла более низкого качества. В результате ущерб государству составил 39 миллионов рублей (более полумиллиона долларов).

***

Комментарии

Апъл фен

Это что, от бедности?

Софиянец

Коммунисты, сэр!

6687

Видать, у него отец - болгарин.

Aнгелинка

Раз украл, будет судебный процесс. Трибунал. Там разговоры короткие, приговоры выносят быстро. Давайте лучше поговорим об Уотергейтском скандале или об исчезнувшем героине из Афганистана или Вьетнама.

ГрЕ бане

С вот этим племенем НАТО сражаться будет? Пусть им десяток спиртного отправят, они и штаны снимут.

Ганьооо

Россия наказывает и прощает - по заслугам, а у тебя пена на губах от злобы не исчезает, никогда человеком не станешь!

26 тона гребени винтове???? Ало куко???

Сунул эти винты себе в карман и вышел через КПП! Об этом сообщают все сайты и СМИ Навального! Истина в последней инстанции, им только верь!

Цървул

Теперь надо переименовать корабль в "Заупокойный".

Jack Bauer

Как это интересно - поймали и судить будут. В Болгарии у него отобрали бы 60 процентов украденного и отпустили бы, чтобы он еще им потом такой доход принес

Ще ви се!

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Страны
Афганистан
Болгария
Вьетнам
Россия
Проекты
NATO
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