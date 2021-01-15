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ТАСС

"Дмитрия Донского" могут вывести из состава ВМФ минимум через пять лет

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АПЛ "Дмитрий Донской"
Тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

На 2021 год с крейсером спланированы мероприятия боевой подготовки, рассказал источник ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 (шифр "Акула") может быть выведен из состава ВМФ России не ранее, чем через пять лет. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в силовых структурах на севере России.

"На 2021 год с крейсером спланированы мероприятия боевой подготовки. Списание ракетоносца - это вопрос как минимум пяти лет", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил в интервью заводскому журналу "Завод" о подписании в 2020 контракта на строительство еще двух стратегических ракетоносцев проекта 955А (шифр - "Борей-А"), один из которых получит название "Дмитрий Донской". По словам источника ТАСС, цикл строительства таких лодок с момента закладки занимает 7-8 лет.

До недавнего времени "Дмитрий Доской" считался самой большой подводной лодкой в мире. Теперь таковой является проходящая испытания атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" - носитель ядерных суперторпед "Посейдон".

"Дмитрий Донской" был спущен на воду в сентябре 1980 года, вошел в состав ВМФ СССР в декабре 1981 года. Первоначально основное оружие ракетоносца - 20 межконтинентальных баллистических ракет комплекса Д-19. В 2002 на крейсере была завершена модернизация по проекту 941УМ, после чего он использовался для испытаний МБР "Булава".

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