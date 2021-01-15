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Российская газета

Броневик непростой судьбы: украинский "Дозор" пойдет на экспорт

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Источник изображения: Стрингер \ РИА Новости

Бронеавтомобиль "Дозор-Б" был разработан харьковским конструкторским бюро, известным созданием разнообразной тяжелой гусеничной техники для Советской армии. Можно вспомнить танки Т-64, Т-80УД, артиллерийские тягачи АТ-Т, МТ-Т и другие машины.

Из-за отсутствия необходимого опыта работы над колесными образцами легкие боевые машины этого КБ традиционно страдают массой различных недостатков.

Многие слышали о провале контракта с Ираком на поставки БТР-4, у которых в корпусах обнаружились трещины.

Не менее драматично сложилась судьба у "Дозора-Б", впервые представленного еще осенью 2004 года. Его решили производить серийно только через 10 лет.

В качестве площадки выбрали львовский бронетанковый ремонтный завод, где сборку пытались организовать с использованием закупленной в Польше брони. Но импортная сталь оказалась бракованной - она тоже растрескалась. В результате за все время удалось изготовить лишь около десятка таких машин.

В самой последней версии "Дозоры" уже позиционируются как бронетранспортеры, имеющие экипаж из трех человек и способные перевозить еще шесть пехотинцев. Они вооружены 12,7-мм пулеметами НСВТ.

В качестве двигателя применен дизельный двигатель с турбонаддувом DEUTZ BF 4M1013FC мощностью 190 л.с. Трансмиссия автоматическая - Allison LCT 1000. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода - 700 км. Полная масса - 8450 кг.

Сообщалось о планах производства "Дозоров" в Польше. Известно, что два изготовленных по лицензии образца проданы в Сенегал.

В настоящее время, по данным портала Defence Express, экспортные поставки будут вестись уже с территории Украины. Однако пока подтверждений о намерениях какого-либо государства приобрести эти многострадальные броневики не поступало.


Алексей Брусилов

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Страны
Ирак
Польша
Сенегал
Украина
Продукция
БТР-4
Т-80
Т-80У
Компании
Allison
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