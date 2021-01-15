Нобелевский лауреат призвал Россию экспортировать водород

Россия обладает потенциалом стать важным экспортером водорода в условиях постепенного отказа мировой экономики от углеродных выбросов, заявил лауреат Нобелевской премии мира, председатель Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг.

"Россия является крупным экспортером нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдет от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего, – сказал он, выступая по видеосвязи на Гайдаровском форуме. – Россия может стать крупным экспортером водорода. Россия может быть очень конкурентоспособной на этом рынке. Она может его производить и экспортировать точно так же, как она сейчас занимается экспортом природного газа".

"С технической точки зрения это будет непросто. Россия одна не сможет решить эту проблему, поэтому потребуются общемировые усилия. Потребуется помощь со сторон других стран – Южной Кореи, стран Евросоюза и других. Эти страны могут взять на себя обязательства по покупке водорода, производимого в России", – передает ТАСС слова Рае Квон Чунга.

Как отметил эксперт, снижение выбросов углерода до нуля может стать новым стимулом для мира, мотивируя страны к созданию новой отрасли по развитию углеродно-нейтральной экономики. По словам нобелевского лауреата, сейчас нет сомнений в том факте, что планета стоит перед лицом климатического кризиса: "Мы все уже на себе это прочувствовали. Есть страны, которые напрямую это прочувствовали. Это и Россия, и Корея, и другие страны". Он отметил важность слов избранного президента США Джозефа Байдена о том, что американская экономика станет нейтральной по выбросам углерода к 2050 году, и поддержал подобные намерения стран Евросоюза и других государств.

"В настоящий момент государства более охотно берут на себя такие обязательства. Мы наблюдаем слом предыдущей тенденции, которая выражалась в неком отрицании [проблемы]", – обратил внимание Рае Квон Чунг.

Дмитрий Зубарев