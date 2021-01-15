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ЦАМТО

Анкара продолжает переговоры с Москвой о поставках второго полка систем ПВО С-400

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Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции.
Источник изображения: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 14 января. Анкара продолжает переговоры с Москвой о поставках второго полка систем ПВО С-400, отказ от них для Турции проблематичен. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

"Испытания систем С-400, которые мы приобрели у РФ, продолжаются, мы стараемся проводить работу в запланированном формате. Переговоры о приобретении второго полка продолжаются... Ожидаем понимания ситуации со стороны США. Язык санкций, который не подходит союзническим отношениям, неприемлем. Вернуться назад от точки, к которой мы пришли, – очень проблемная ситуация", – цитирует Х.Акара газета Yeni Safak.

Если США хотят решения проблемы, то оно может быть найдено путем переговоров на техническом уровне, добавил министр.

Как напоминает "РИА Новости", поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, санкции США против Турции в связи с покупкой российских систем ПВО С-400 еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

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Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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