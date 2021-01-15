В России построят береговую базу для "Посейдонов". Место держат в тайне

МОСКВА, 14 января/ Радио Sputnik. Россия к 2022 году завершит работы по строительству береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", передает РИА ФАН.

В ее функции будет входить обеспечение обслуживания, а также хранение "нового стратегического оружия сдерживания". На береговой базе также планируют готовить "Посейдоны" к боевым дежурствам и пускам.

При этом местонахождение базы не раскрывается.

По данным агентства, атомную подлодку "Хабаровск" с беспилотниками "Посейдон" на борту планируется спустить на воду в первой половине 2021 года.

Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о появлении новейших видов стратегического вооружения. До этого в Пентагоне признали отставание от России и КНР в сфере производства гиперзвукового оружия.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Пентагоне оценили угрозу от гиперзвукового оружия РФ.