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РИА Новости

В России построят береговую базу для "Посейдонов". Место держат в тайне

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Подводный аппарат "Посейдон"
Подводный аппарат "Посейдон".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

МОСКВА, 14 января/ Радио Sputnik. Россия к 2022 году завершит работы по строительству береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", передает РИА ФАН.

В ее функции будет входить обеспечение обслуживания, а также хранение "нового стратегического оружия сдерживания". На береговой базе также планируют готовить "Посейдоны" к боевым дежурствам и пускам.

При этом местонахождение базы не раскрывается.

По данным агентства, атомную подлодку "Хабаровск" с беспилотниками "Посейдон" на борту планируется спустить на воду в первой половине 2021 года.

Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о появлении новейших видов стратегического вооружения. До этого в Пентагоне признали отставание от России и КНР в сфере производства гиперзвукового оружия.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Пентагоне оценили угрозу от гиперзвукового оружия РФ.

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Китай
Россия
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Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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