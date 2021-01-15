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Интерфакс-АВН

Путин попросил главу Удмуртии ускорить освоение оборонными предприятиями выпуска гражданской продукции

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Александр Бречалов
Александр Бречалов.
Источник изображения: lenta.ru

Он также призвал Бречалова удержать уровень занятости в регионе

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Оборонные предприятия Удмуртии недостаточно быстро осваивают гражданскую продукцию, федеральные власти готовы им помочь, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Удмуртской республики Александром Бречаловым.

"Удмуртия - это оборонный край. Действительно, очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также Вами было отмечено, что оборонные предприятия осваивают гражданскую продукцию, более того, выходят даже на общероссийские и международные рынки с этой продукцией. Всё это так. Но темпы перехода и освоения гражданской продукции на оборонных предприятиях республики пока всё-таки недостаточны", - сказал глава государства.

В свою очередь Бречалов рассказал, что, в целом, сегодня в портфеле всех организаций оборонно-промышленного комплекса Удмуртии присутствуют продукты гражданского либо двойного назначения. "Их доля в общем объёме выпуска продукции по итогам 2019 года составила 20 процентов, а за девять месяцев 2020 года - уже 25 процентов", - сообщил он.

Президент попросил Бречалова встретиться с руководителями предприятий и обсудить их проблемы, в том числе связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью недостаточными оборотными средствами. Он подчеркнул, что глава республики должен находиться в тесном контакте с данными предприятиями.

"Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве Российской Федерации, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят. Если нужно будет, пожалуйста, Вы знаете, легко до меня доберётесь в любой момент, обращайтесь ко мне. Вообще, нужно их поддерживать, а на этом этапе - тем более", - сказал Путин.

Он добавил, что руководители предприятий не должны допускать сокращение численности персонала.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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