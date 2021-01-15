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Интерфакс-АВН

Российский стелс-фрегат вошел в Средиземное море

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Фрегат "Адмирал Касатонов"
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат "Адмирал Касатонов" прошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей Северного флота в составе нового фрегата "Адмирал флота Касатонов" и спасательного буксира "Николай Чикер" прошли через Гибралтарский пролив в Средиземное море", - сообщили в пресс-службе.

"В Средиземном море фрегат выполнит ряд военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с российским кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран средиземноморского региона", - отмечается в сообщении.

Корабль отправился в поход в конце прошлого года, перед началом плавания все моряки прошли вакцинацию российской вакциной "Спутник V".

По данным Северного флота, в рамках подготовки к походу экипаж фрегата выполнил в Баренцевом море комплекс учебно-боевых упражнений, в том числе несколько стрельб крылатыми ракетами "Калибр" (ОКБ "Новатор", концерн "Алмаз-Антей").

"Адмирал флота Касатонов" - второй фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта "Адмирал Горшков" был передан ВМФ России в июле 2018 года. "Адмирал Горшков" в 2020 году принимал участие в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.

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Страны
Россия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Ка-27
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Новатор ОКБ
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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