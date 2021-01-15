Швеция показала «войну» с Россией

Вооруженные силы Швеции выложили на YouTube серию роликов, получившую название «Когда начнется война», в которых неявно в качестве потенциального противника выступает Россия.

Всего шведское военное ведомство показало пять роликов, не считая трейлера, в которых отражены основные моменты потенциальной войны: «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?».

Общим для всех роликов является вопрос глобального потепления, в результате которого повышается международный интерес к Арктике как ценному источнику природных ресурсов и транспортному коридору. Исходя из видео, в Вооруженных силах Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной, а одним из основных союзников страны станут США.

В октябре 2020 года издание Breaking Defense сообщило, что в первом квартале текущего года армия США испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer, которая предназначена для борьбы с таким продвинутым противником, как Россия.