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Швеция показала «войну» с Россией

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Военнослужащие вооруженных сил Швеции
Военнослужащие вооруженных сил Швеции.
Источник изображения: © AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl

Вооруженные силы Швеции выложили на YouTube серию роликов, получившую название «Когда начнется война», в которых неявно в качестве потенциального противника выступает Россия.

Всего шведское военное ведомство показало пять роликов, не считая трейлера, в которых отражены основные моменты потенциальной войны: «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?».

Общим для всех роликов является вопрос глобального потепления, в результате которого повышается международный интерес к Арктике как ценному источнику природных ресурсов и транспортному коридору. Исходя из видео, в Вооруженных силах Швеции уверены, что война будущего будет преимущественно гибридной, а одним из основных союзников страны станут США.

В октябре 2020 года издание Breaking Defense сообщило, что в первом квартале текущего года армия США испытает 155-миллиметровую шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer, которая предназначена для борьбы с таким продвинутым противником, как Россия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Проекты
2020-й год
Арктика
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