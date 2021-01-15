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Военно-промышленный курьер

Индия готова производить и продавать российские автоматы

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Автоматы АК-204 и АК-203
Автоматы АК-204 и АК-203.
Источник изображения: vpk-news.ru

Лицензионное производство российских автоматов Калашникова АК-203 на предприятии в городе Корва в штате Уттар-Прадеш начнет в ближайшем времени Индия. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

Как рассказал начштаба сухопутных войск вооруженных сил Индии генерал Манодж Нараване, слова которого приводит издание, в данный момент переговоры по данному проекту находятся на продвинутой стадии и в настоящее время ведется согласование отдельных последних его моментов. В то же время, генерал заявил, что он уверен в том, что итоговый контракт на производство данных автоматов будет заключен.

Как отмечает The Economic Times, имеется ввиду производство 671 427 автоматов АК-203 и также соглашение предусматривает полную локализацию производства оружия и возможность в будущем его экспортировать.

При этом уточняется, что производство по лицензии одного АК-203 в Индии будет стоить около 70 тыс. индийских рупий ($958) и это гораздо дешевле стоимости штурмовых винтовок производства США, которые закупаются по ускоренной процедуре по 89 тыс. рупий ($1218) за штуку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Россию направится первая группа военных специалистов и военнослужащих из Индии в количестве 100 человек для того, чтобы обучаться эксплуатации и боевому применению российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
С-400 Триумф
Компании
Концерн Калашников
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