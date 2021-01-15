Британцы могут присоединиться к созданию европейского танка нового поколения

Великобритания рассматривает возможность участия в программе разработки танка нового поколения, который сменит такие машины, как Leclerc и Leopard 2.

Министерство обороны Великобритании начало переговоры с Францией и Германией о подписании соглашения в качестве наблюдателя по программе создания основного боевого танка нового поколения Main Ground Combat System (MGCS). Подробностей о том, какой именно доступ получат британцы, не представили.

Отраслевая группа, состоящая из компаний Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и Rheinmetall, находится на ранних концептуальных этапах разработки проекта боевой машины, которая заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc примерно в 2035 году.

Представитель KMW сообщил изданию Defense News, что компании известно о продолжающихся переговорах с целью сделать Великобританию наблюдателем. Вопросы, связанные с этим шагом, направили в немецкое Минобороны. «Привлечение новых членов к MCGS соответствует стремлению Германии продвигать консолидацию европейской оборонной промышленности», — заявил Defense News представитель ведомства ФРГ.

Напомним, соглашения о создании танка нового поколения по программе Main Ground Combat System Франция и Германия подписали в прошлом году. Стороны договорились, что будущие контракты предполагают паритетное финансирование с немецкой и французской сторон.

Танк будущего в представлении художника Источник изображения: Marcel Adam

Очевидно, многие ключевые параметры перспективной машины только предстоит определить. По мнению экспертов, хотя танк и станет принципиально новой разработкой, он будет основываться на проверенных технических решениях, опробованных, в частности, на упомянутом выше Leopard 2. Одним из главных отличий перспективой боевой машины от существующих образцов может стать применение новой, более мощной пушки.

Напомним, ранее французский оборонный гигант Nexter приступил к испытаниям модифицированного основного боевого танка Leclerc, оснащенного массивным 140-миллиметровым орудием. Модернизированная боевая машина сделала более 200 успешных выстрелов: в самой Nexter говорят, что новое орудие на 70 процентов эффективнее существующих 120-миллиметровых танковых пушек НАТО.

Leclerc со 140-миллиметровым орудием Источник изображения: army-news

Со своей стороны, немецкая Rheinmetall работает над перспективным 130-миллиметровым танковым орудием. Отличительная особенность пушки — применение автомата заряжания. Возможности орудия продемонстрировали в прошлом году, установив его на шасси британского основного боевого танка Challenger 2.