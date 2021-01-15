Войти
Naked Science

Британцы могут присоединиться к созданию европейского танка нового поколения

981
0
0
Main Ground Combat System
Main Ground Combat System.
Источник изображения: defensenews

Великобритания рассматривает возможность участия в программе разработки танка нового поколения, который сменит такие машины, как Leclerc и Leopard 2.

Министерство обороны Великобритании начало переговоры с Францией и Германией о подписании соглашения в качестве наблюдателя по программе создания основного боевого танка нового поколения Main Ground Combat System (MGCS). Подробностей о том, какой именно доступ получат британцы, не представили.

Отраслевая группа, состоящая из компаний Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и Rheinmetall, находится на ранних концептуальных этапах разработки проекта боевой машины, которая заменит немецкий Leopard 2 и французский Leclerc примерно в 2035 году.

Представитель KMW сообщил изданию Defense News, что компании известно о продолжающихся переговорах с целью сделать Великобританию наблюдателем. Вопросы, связанные с этим шагом, направили в немецкое Минобороны. «Привлечение новых членов к MCGS соответствует стремлению Германии продвигать консолидацию европейской оборонной промышленности», — заявил Defense News представитель ведомства ФРГ.

Напомним, соглашения о создании танка нового поколения по программе Main Ground Combat System Франция и Германия подписали в прошлом году. Стороны договорились, что будущие контракты предполагают паритетное финансирование с немецкой и французской сторон.

Танк будущего в представлении художника

Источник изображения: Marcel Adam

Очевидно, многие ключевые параметры перспективной машины только предстоит определить. По мнению экспертов, хотя танк и станет принципиально новой разработкой, он будет основываться на проверенных технических решениях, опробованных, в частности, на упомянутом выше Leopard 2. Одним из главных отличий перспективой боевой машины от существующих образцов может стать применение новой, более мощной пушки.

Напомним, ранее французский оборонный гигант Nexter приступил к испытаниям модифицированного основного боевого танка Leclerc, оснащенного массивным 140-миллиметровым орудием. Модернизированная боевая машина сделала более 200 успешных выстрелов: в самой Nexter говорят, что новое орудие на 70 процентов эффективнее существующих 120-миллиметровых танковых пушек НАТО.

Leclerc со 140-миллиметровым орудием

Источник изображения: army-news

Со своей стороны, немецкая Rheinmetall работает над перспективным 130-миллиметровым танковым орудием. Отличительная особенность пушки — применение автомата заряжания. Возможности орудия продемонстрировали в прошлом году, установив его на шасси британского основного боевого танка Challenger 2.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Франция
Продукция
Challenger 2
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Rheinmetall
Проекты
NATO
Похожие новости
18.01.2021
Европа создаст Eurotank
15.01.2021
Британцы присоединятся к «Евротанку»?
26.08.2020
На свалку истории: Великобритания может отказаться от танков
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:14
  • 4
ПВО Беларуси перевооружат на С-400
  • 16.01 00:50
  • 75
Общество и война
  • 16.01 00:20
  • 3
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 15.01 23:53
  • 1
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании Совета Россия-НАТО
  • 15.01 23:48
  • 2
Доходы семьи Шойгу за год выросли на 6 млн рублей, в основном за счёт жены - декларация
  • 15.01 21:48
  • 3
Танковую броню предложили делать из проволоки
  • 15.01 21:47
  • 11
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 15.01 18:05
  • 4
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 15.01 18:02
  • 41
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 15.01 17:30
  • 19
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 15.01 17:07
  • 6
"Накачанная" машина. Военный эксперт рассказал о БМПТ "Терминатор"
  • 15.01 16:12
  • 33
Основные особенности "войн будущего"
  • 15.01 11:18
  • 17
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 15.01 10:31
  • 7
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 15.01 10:19
  • 14
Флот в "войнах будущего"