В интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс

ЦАМТО, 14 января. В интересах войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс МРК-РХБЗ.

Работа по его созданию осуществляется предприятиями промышленности.

Комплекс будет предназначен для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности, проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.

В мирное время данный комплекс возможно будет применить в случае возникновения (ликвидации последствий) аварий на РХБ опасных объектах.

В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.