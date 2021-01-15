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ЦАМТО

В интересах войск РХБ защиты разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс

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Военнослужащий подразделения РХБЗ
Военнослужащий подразделения РХБЗ.
Источник изображения: © Константин Морозов/ТАСС

ЦАМТО, 14 января. В интересах войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс МРК-РХБЗ.

Работа по его созданию осуществляется предприятиями промышленности.

Комплекс будет предназначен для ведения радиационной, химической и биологической разведки на местности, проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.

В мирное время данный комплекс возможно будет применить в случае возникновения (ликвидации последствий) аварий на РХБ опасных объектах.

В состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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