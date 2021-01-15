СМИ: Индия в ближайшее время начнет лицензионное производство автоматов АК-203

Стоимость одного АК-203 составит $958, отмечает The Economic Times

ТАСС, 14 января. Индия в ближайшее время запустит производство по лицензии российских автоматов Калашникова АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш). Об этом сообщила индийская газета The Economic Times.

Как пояснил газете начальник штаба сухопутных войск Вооруженных сил Индии генерал Манодж Нараване, переговоры по проекту находятся на продвинутой стадии и сейчас происходит финальное согласование отдельных моментов. При этом военачальник выразил уверенность, что итоговый контракт на производство автоматов будет подписан в ближайшее время.

По данным издания, предполагается выпуск 671 427 автоматов АК-203, при этом соответствующе соглашение предполагает полную локализацию производства оружия и его возможный экспорт в будущем.

Как отмечает The Economic Times, стоимость одного АК-203, произведенного в Индии по лицензии, составит 70 тыс. индийских рупий ($958), что существенно меньше стоимости штурмовых винтовок американского производства, закупаемых по ускоренной процедуре по 89 тыс. рупий ($1 218) за единицу.

Как сообщил ТАСС в четверг военно-дипломатический источник, проект по лицензионному выпуску российских автоматов Калашникова АК-203 в Индии находится на завершающем этапе реализации. "Проект находится на финальной стадии. Все технические и коммерческие вопросы согласованы", - отметил собеседник агентства.

Автомат АК-203 в конфигурации для ВС Индии был впервые представлен на международной выставке вооружений DefExpo India 2020, прошедшей в феврале прошлого года в индийском городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш). В июне 2020 года газета The Economic Times сообщила, что Индия и Россия не достигли договоренности по предложению о коммерческой цене производства автоматов АК-203. Основной причиной этого послужила пандемия коронавируса, отметило издание.