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ТАСС

Срок миссии Juno на орбите Юпитера продлили до 2025 года

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Зонд Juno
Зонд Juno.
Источник изображения: © NASA

Содержание миссии тоже расширили: с помощью зонда специалисты хотят изучить еще и крупнейшие спутники планеты – Ганимед, Европу и Ио

ТАСС, 14 января. Руководство NASA официально продлило миссию зонда Juno до сентября 2025 года или до того времени, когда аппарат выйдет из строя из-за космической радиации. Об этом на своем сайте пишет Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Цель космического зонда Juno - исследовать гравитационное и магнитное поля Юпитера, а также проверить гипотезу о том, что у этой планеты есть твердое ядро. Его запустили в космос в августе 2011 года, на орбиту планеты он вышел в июле 2016 года.

В середине октября 2016 года Juno должен был спуститься на более низкую орбиту, чтобы начать исследования. Однако незадолго до этого специалисты NASA обнаружили неполадки в работе главного двигателя аппарата. В результате маневр отложили на следующее сближение с Юпитером, а затем и вовсе отменили из-за опасений, что после повторного включения установки аппарат взорвется.

Это решение одновременно продлило зонду жизнь и замедлило сбор научных данных. В результате летом 2018 года NASA продлило миссию до июля 2021 года, а сам зонд провел серию маневров, благодаря которым "перепрыгнул" через тень Юпитера, в которой он должен был оказаться в конце 2019 года.

В октябре прошлого года специалисты миссии представили новые планы по продлению работы Juno на орбите Юпитера. Ученые предложили руководству NASA использовать зонд для изучения не только самого Юпитера, но и его крупнейших спутников - Ганимеда, Европы и Ио.

Для этого миссии нужно было совершить серию орбитальных маневров, чтобы сблизиться с этими объектами, не включая основной двигатель и используя исключительно притяжение Юпитера и его спутников. Ученые надеются, что Juno успеет совершить 42 дополнительных витка вокруг Юпитера до того, как его солнечные батареи и инструменты выйдут из строя.

NASA утвердило продление миссии до сентября 2025 года. В агентстве отметили, что благодаря этому можно будет не только собрать новые научные данные, но и лучше подготовиться к следующим миссиям к Юпитеру и его спутникам. Среди них - американский проект Europa Clipper и европейский аппарат JUICE.

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