Количество вызовов, принятых системой "ЭРА-ГЛОНАСС", превысило 9 млн

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Системой "ЭРА-ГЛОНАСС" 13 января 2021 года был обработан девятимиллионный экстренный вызов, предыдущий "юбилейный" рубеж (8 млн вызовов) был достигнут 2 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"За шесть лет работы ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" приняла и обработала 9 013 299 экстренных вызовов, из них истинными (потребовавшими помощи экстренных оперативных служб) были признаны 107 104", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, среднесуточное количество обращений, обрабатываемых фильтрующим контактным центром "ЭРА-ГЛОНАСС", сейчас составляет 16,7 тыс. Общее количество подключенных к системе транспортных средств достигло 6 529 915, ежедневно данный показатель увеличивается на 4-5 тысяч автомобилей.

В сообщении отмечается, что в 2020 году доля истинных вызовов, поступивших в систему в автоматическом режиме, увеличилась до 73%. Такие обращения формируются без участия человека - при серьезных ДТП, когда автомобиль существенно поврежден, а люди в нем сильно травмированы или находятся в шоковом состоянии. Оперативная передача информации о подобных авариях из ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" службам экстренного реагирования способствует соблюдению "золотого часа": чем быстрее будет оказана помощь пострадавшим, тем выше шансы на спасение их жизни.