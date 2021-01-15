Парламент Греции приступил к рассмотрению законопроекта о закупке истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 14 января. По информации греческих СМИ, Минобороны Греции 12 января внесло на рассмотрение парламента страны законопроект о приобретении 18 французских истребителей "Рафаль".

Законопроект "Об утверждении проектов оборонных контрактов" содержит пять разделов. Основными из них являются проект контракта на поставку истребителей, проект контракта на последующее обслуживание самолетов, а также контракт на поставку и последующее сопровождение сопутствующего оборудования (вооружений).

В рамках этих контрактов ВВС Греции должны получить 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава ВВС Франции. Общая стоимость закупки составляет около 2,5 млрд. евро. Как планируется, на покупку и обслуживание самолетов в текущем году будет выделено 1,5 млрд. евро, в 2022-2023 гг. – по 400 млн. евро в год, в 2024 году – 67 млн. евро и в 2025 году – 34 млн. евро.

После двухдневного обсуждения в профильных комитетах парламента законопроект будет вынесен для обсуждения на пленарном заседании 14 и 15 января.

Как сообщается, предварительно законопроект был поддержан законодателями из правящей партии "Новая демократия", левоцентристского альянса "Движение перемен" (KINAL) и ультранационалистической партии "Греческое решение" (Elliniki Lisi). Коммунистическая партия Греции (КПГ) намерена голосовать против. Коалиция радикальных левых сил SYRIZA и выступающая против жесткой экономии MeRA25 заявили, что они определятся со своим решением в ходе пленарного заседания.

В случае одобрения законопроекта, контракт с Францией планируется подписать на следующей неделе, для чего министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли посетит Афины. По сообщениям СМИ, она также передаст греческой стороне проект договора на поставку четырех фрегатов "Белхарра", три из которых должны быть построены в Греции. Стоимость каждого корабля оценивается в сумму около 1 млрд. евро.

Как сообщал ЦАМТО, 12 сентября 2020 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о намерении приобрести во Франции 18 истребителей "Рафаль". Для снижения затрат ВВС Греции закупают 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВВС. Предполагается, что самолеты будут вооружены управляемыми ракетами "Метеор" класса "воздух-воздух", крылатыми ракетами Scalp и противокорабельными "Экзосет".

Планируется, что первые четыре летчика отправятся во Францию для обучения в ближайшее время. Ожидается, что самое позднее к маю первый бывший в эксплуатации "Рафаль" совершит посадку на базе Танагра. Первые шесть самолетов из состава ВВС Франции будут поставлены к середине 2021 года, а новые – к середине 2023 года.