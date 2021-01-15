NASA дополнит МКС солнечными батареями-свитками

NASA установит на МКС дополнительные солнечные панели поверх имеющихся. Они частично перекроют старые, которые со временем деградировали, но за счет высокой эффективности увеличат располагаемую электрическую мощность с 160 до 215 киловатт. Новые батареи изготовлены из гибкой пленки, которую свернут в свиток для удобства транспортировки.

МКС получает электроэнергию от четырех пар солнечных батарей, которые установили на станцию с 2000 по 2009 годы. Проблема в том, что они деградируют со временем, отчего падает вырабатываемая мощность, которая к настоящему моменту равна 160 киловаттам в сумме со всех панелей. Это предусматривалось первоначальным проектом, поскольку считалось, что станция должна проработать на орбите около 15-20 лет, однако теперь срок работы станции продлен и ведутся переговоры о его увеличении до 2030 года.

Чтобы сохранить работоспособность станции, а также добавить возможность установки более мощного научного оборудования, NASA доставит на орбиту новые солнечные батареи ROSA (Roll Out Solar Array). Они отличаются от старых тем, что изготовлены из мягкой пленки, которую можно свернуть в компактный свиток, что также позволяет избавиться от тяжелых рам и шарниров. Опытную версию таких панелей установили на МКС в 2017 году, серийные версии ROSA будут увеличенной копией прототипа. Первую пару батарей доставят до конца этого года кораблем Dragon, примерные даты запуска оставшихся двух агентство пока не называет.

Рендер станции с тремя парами новых батарей Источник изображения: Boeing

Новые панели разместят вместе со старыми, но поверх них, частично затенив. Инженеры считают, что это не проблема, поскольку новые фотоэлементы существенно производительнее старых, а установка их в другом месте потребует модификации конструкции всей станции. Ожидается, что итоговая суммарная мощность составит 215 киловатт, из которых 90 будут приходиться на незатененные старые батареи.

Гибкие солнечные панели предоставляют множество новых возможностей: например, весной французские инженеры показали тент-чехол для автомобиля, который защищает автомобиль от перегрева на солнце на стоянке, и заодно вырабатывает электроэнергию. Другое перспективное направление развития солнечных батарей — делать их прозрачными, и, например, вставлять в окна вместо стекол. Недавно КПД таких батарей превысил 10 процентов.

Василий Зайцев