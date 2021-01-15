В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО

Совместная подготовка белорусских родов войск проходит 14 января под руководством командующего ВВС и войсками ПВО. Она позволит, уточнили в Минобороне, "усовершенствовать навыки личного состава в ведении боевой работы и достичь слаженности действий родов войск ПВО при выполнении задач по предназначению".

А опыт, полученный личным составом, подчеркнули в военном ведомстве, будет использован во время совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".

В ходе проведения запланированного мероприятия предстоит отрабатывать "ведение совместных действий подразделений авиационных, зенитных ракетных, радиотехнических воинских частей, а также радиоэлектронной борьбы в ходе выполнения задач по предназначению". Будут апробированы и новые приемы применения подразделений в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к ведению боевых действий в современных условиях.

Кроме того, сообщают новостные порталы, на практике предстоит отработать применение новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех при борьбе с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В этой связи с 13 по 15 января в республике организовано движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач совместной подготовки и обратно, в пункты постоянной дислокации.

Юрий Сизов