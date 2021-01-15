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ТАСС

Подлодка "щучьей" серии "Самара" завершит ремонт и модернизацию в 2023 году

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К-295 Самара
ПЛА К-295 "Самара" на параде во Владивостоке в День ВМФ, 25.07.2010 г.
Источник изображения: http://forums.airbase.ru/

Затем должны начаться испытания обновленной субмарины, которая получит на вооружение крылатые ракеты "Калибр-ПЛ", сообщил источник

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ремонт и модернизация атомной подводной лодки (АПЛ) "Самара" проекта 971 (шифр "Щука-Б") Тихоокеанского флота (ТОФ) будут завершены в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Планируется, что Центр судоремонта "Звездочка" завершит ремонт и модернизацию "Самары" в 2023 году", - сказал он, отметив, что затем должны начаться испытания обновленной субмарины, которая получит на вооружение крылатые ракеты "Калибр-ПЛ".

По данным другого источника ТАСС, по состоянию на август 2020 года субмарина проходила первый этап ремонта и модернизации. Работы выполняли специалисты "Звездочки" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Пресс-служба "Звездочки" не стала комментировать эту информацию.

Первоначально АПЛ "Братск" и "Самара" планировалось отремонтировать в Северо-Восточном ремонтном центре (СВРЦ), расположенном на Камчатке в Вилючинске, но после визита на предприятие министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в марте 2013 года модернизацию подлодок было решено передать другому исполнителю. Поводом для такого решения стало затягивание сроков ремонтных работ, которые предполагалось начать с 2008 года. Согласно первоначальному графику, ходовые испытания АПЛ "Братск" планировалось начать еще в декабре 2012 года.

Известно, что АПЛ "Братск" после завершения ремонта и глубокой модернизации станет третьей АПЛ, переданной в лизинг ВМС Индии. Как уточнял ранее источник ТАСС, передача "Братска", переделанного под российско-индийские ракеты Brahmos, планируется на первый квартал 2026 года.

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