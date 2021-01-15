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Поддержанные израильской авиацией американцы усилили свой контингент в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Накануне был замечен большой военный конвой США, входящий в северо-восточную Сирию, что стало вторым таким случаем за последние пять дней, когда американские войска перебросили из Ирака подкрепление в соседнюю арабскую республику, агентство Al-Masdar News.

По данным местных источников издания, десятки американских военных грузовиков и других военно-транспортных средств въехали в сирийскую провинцию Хасаке через контрольно-пропускной пункт «Аль-Валид», который связывает САР с иракской провинцией Найнава. Конвой ВС США перевозили как личный состав, так и грузы на одну из своих баз на сирийской территории.

Раньше американские военные в выходные дни переправляли войска и грузы через один и тот же погранпереход, прежде чем направиться на одну из своих баз в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, отмечает Al-Masdar News.

Примечательно, что ввод американским военным контингентом в регионе дополнительных сил в восточные районы Сирии произошёл через несколько часов после того, как ВВС Израиля обрушились на эту часть арабской республики самыми массированными за последние месяцы ударами.

Высокопоставленный сотрудник американской разведки, осведомлённый об израильской атаке, сообщил агентству Associated Press (АР), что авиаудары нанесены с использованием разведданных, предоставленных Соединёнными Штатами, и были нацелены на «ряд складов в Сирии, которые использовались для хранения и подготовки иранского оружия», отмечает Eadaily.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Сирия
США
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