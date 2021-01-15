Новые экипажи для новых кораблей ВМФ России

Более 15 экипажей надводных кораблей, строящихся в интересах для ВМФ России, пройдут подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в 2021 году. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году», — отметил он по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

По словам адмирала, «акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации». Как подчеркнул Евменов, что в том числе будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами.

«С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли», — добавил главком.

Пресс-служба ВМФ сообщает, что экипажи новых кораблей уже начали прибывать в учебный центр.