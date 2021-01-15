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Французы создали корабельный винт с помощью 3D-принтера

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Источник изображения: warspot.ru

Французские судостроители активно осваивают передовые технологии. Вчера, 13 января, пресс-служба компании Naval Group объявила о завершении испытаний первого винта, изготовленного на 3D-принтере.

Гребной винт диаметром 2,5 м состоит из пяти лопастей массой 200 кг каждая. Его установили на минный тральщик Andromède типа Eridan ВМС Франции в прошлом году, а сейчас проведены его испытания.

Установка «напечатанного» винта на корабль Andromède

Источник изображения: twitter.com/navalgroup

В компании Naval Group указывают, что это первый в мире гребной винт, созданный по технологии 3D-печати, который установлен на корабль для повседневного использования, а не испытаний. По словам разработчиков, технология наплавки металла позволила снизить массу изделия, улучшить акустические характеристики, повысить энергоэффективность и качество изделия, а также уменьшить затраты и сроки изготовления. В дальнейшем в Naval Group планируют расширить сферу применения 3D-печати, создавая методом наплавки сложные для традиционного изготовления детали.

Характеристики «напечатанного» винта

Источник изображения: twitter.com/navalgroup

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Страны
Франция
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