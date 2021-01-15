Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и БМПТ "Терминатор" апробировали на полигонах

Военные ищут возможности для максимально эффективного использования БМПТ в бронетанковых подразделениях. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

ЦАМТО, 14 января. В Вооруженных Силах РФ не прекращаются испытания в сложных физико-географических и климатических условиях новых, а также модернизация состоящих на вооружении уже проверенных временем образцов вооружения и военной техники.

Применение колесной платформы дало существенные преимущества тяжелой огнеметной системе ТОС-2 перед предыдущими огнеметными системами. Такая боевая машина отличается улучшенной мобильностью и проще в эксплуатации, она оснащена современной автоматизированной системой управления огнем. При подготовке к стрельбе не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины, т.к. боеприпасы в нее можно загрузить при помощи собственного крана-манипулятора.

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" – это новый тип военной техники, предназначенный для борьбы с такими потенциальными угрозами для танков на поле боя, как мотострелки, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами, армейская авиация и легкобронированная техника, а также для оказания огневой поддержки танковым подразделениям.

"Терминатор" построен на базе основного боевого танка Т-72. Бронирование усилено современной динамической защитой. Блок вооружения – в кормовой части башни, а боекомплект вынесен за пределы забронированного объема.

В ходе апробации во время совместных учений с танками Т-72 на одном из полигонов БМПТ продемонстрировали внушительную огневую мощь, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.