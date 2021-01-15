В соединении ПВО Балтфлота приступили к слаживанию боевых расчетов ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С"

ЦАМТО, 14 января. В соединении противовоздушной обороны Балтийского флота приступили к слаживанию экипажей и боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".

В ходе практических занятий под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" расчеты С-400 отрабатывают вопросы развертывания ракетных комплексов, занятия огневых позиций и подготовки к выполнению учебных пусков. Ракетчики тренируются на комплексах управления и системах тактического обеспечения, а также совершенствуют навыки работы на транспортно-заряжающих машинах.

В свою очередь, расчеты ЗРПК "Панцирь" в ходе тренировок берут под контроль воздушное пространство в районе позиций С-400 и решают задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению малоразмерных целей, имитирующих беспилотники противника и малогабаритные вертолеты условного противника, проводящие разведку местности.

На завершающем этапе военнослужащие выполнят электронные пуски из комплексов по различным воздушным целям. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки задействовано около 200 военнослужащих и свыше 20 ед. военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.