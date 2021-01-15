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ЦАМТО

В 2021 году в Барнаульское ракетное соединение поступят новые тренажерные системы для подготовки на ПГРК "Ярс"

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 14 января. В 2021 году в Барнаульское ракетное соединение поступят новые тренажерные системы для подготовки на ПГРК "Ярс".

Этот симулятор позволяет моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.

Тренажер позволяет контролировать обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Тренажерные системы
Проекты
ПГРК
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