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ЦАМТО

Около 600 тонн металлолома уберут экологи ЦВО на Таймыре в 2021 году

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Уборка металлолома
Уборка металлолома военнослужащими в Арктике.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 14 января. Около 600 тонн металлолома уберут военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году в арктической зоне Красноярского края на полуострове Таймыр.

В 2021 году военным экологам ЦВО предстоит убрать более 600 тонн металлолома, в том числе демонтировать 4 металлических каркаса зданий в районе поселка Волочанка Красноярского края. На начальном этапе военнослужащие проведут сбор и сортировку арктического мусора. Затем, используя оборудование для резки и гидравлические прессы, военные экологи ЦВО подготовят собранный металлолом к транспортировке на места складирования.

Подразделение экологов ЦВО насчитывает до 40 человек, а также около 20 ед. инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

Экологический взвод ЦВО ведет работу по очистке земель Министерства обороны Российской Федерации в Арктической зоне с 2015 года. За это время убрано более 4,5 тыс. тонн металлолома, сообщает пресс-служба округа.

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