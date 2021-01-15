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ЦАМТО

ВМС Великобритании приняли последний патрульный корабль класса "Ривер-2"

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Источник изображения: Фото: royalnavy.mod.uk

ЦАМТО, 14 января. Командование ВМС Великобритании 8 января объявило о состоявшейся на военно-морской базе в Портсмуте приемке нового патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessels) P234 "Спэй" класса "Ривер-2".

"Спэй" является пятым и последним из пяти заказанных патрульных кораблей класса "Ривер-2". Резка стали для его постройки началась в апреле 2017 года, церемония крещения состоялась в октябре 2019 года. Корабль прибыл в Портсмут в октябре 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в 2014 году Минобороны Великобритании заключило с компанией BAE Systems контракт стоимостью 348 млн. фунтов стерлингов на поставку трех кораблей класса "Ривер" Batch.2, "Форт" (Forth), "Мидуэй" (Medway) и "Трент" (Trent). Соглашение включало опцион на постройку еще двух кораблей, "Тамар" (Tamar) и "Спэй" (Spey), который был реализован 8 декабря 2016 года. Общая стоимость программы "Ривер-2" составляет около 648 млн. фунтов стерлингов.

Головной корабль серии, P222 "Форт", вошел в боевой состав британского флота в апреле 2018 года. Второй корабль, P223 "Мидуэй", был включен в боевой состав ВМС Великобритании в сентябре 2019 года, третий, P224 "Трент", – в августе 2020 года, четвертый P233 "Тамар" – в декабре 2020 года. Планируется, что пятый корабль войдет в боевой состав флота к концу 2021 года.

Новые корабли повысят возможности ВМС Великобритании по патрулированию и защите морских границ, борьбе с терроризмом, противодействию пиратству, контрабанде, незаконному обороту наркотиков в своих территориальных водах и за ее пределами.

Длина корабля составляет 90,5 м, ширина – 13,6 м, водоизмещение – около 2100 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями MAN 16V, может развивать максимальную скорость 24 узла. Дальность плавания – 5500 морских миль, экипаж – 49 человек, автономность – 35 суток. Вооружение составляют одна 30-мм артиллерийская установка Bushmaster компании MSI-Defence Systems, два 6-ствольных 7,62-мм пулемета Mk44, четыре 7,62-мм пулемета. Летная площадка позволяет принимать вертолеты "Мерлин". На корабле предусмотрена возможность размещения подразделения морской пехоты численностью до 50 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
BAE Systems
MAN
Проекты
2020-й год
RCPV
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